Benzine indirim geldi ama litre başına 2,5 lirası vergiye gitti

Küresel enerji piyasalarında yaşanan son yumuşama dalgasının ardından, benzinin litre fiyatında hesaplanan büyük indirimin bir kısmı devlet payına mahsup edilirken, net 82 kuruşluk pay ise pompalara yansıtıldı.

Gece yarısı itibarıyla yürürlüğe giren ve doğrudan tabelalara yansıyam indirim, uzun yolculuğa çıkan sürücüler için sınırlı da olsa nefes aldırdı.

EŞEL MOBİL İNDİRİMİ KISTI

ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen diplomatik barış müzakereleri ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına dair normalleşme beklentileri, uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatını hızla geriletti. Petrol fiyatlarındaki bu sert düşüşün ardından normal şartlarda Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine tam 3 lira 27 kuruşluk dev bir indirim hesaplandı.

Ancak devletin vergi kayıplarını önlemek amacıyla uygulanan eşel mobil sisteminin (ÖTV ayarlaması) devreye girmesi ve kesinti yapması nedeniyle, bu büyük indirimin sadece 82 kuruşluk bölümü tüketiciye yansıtılabildi; kalan 2 lira 45 kuruşluk tutar ÖTV matrahına eklendi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA OLDU?

Yapılan indirimin ardından Türkiye'nin genelinde akaryakıt istasyonları tabelalarını yeniledi. 27 Mayıs itibariyle güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken oldukça karmaşık bir yasal ve finansal formül işletiliyor. Hesaplama sürecinde ilk olarak, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve Merkez Bankası'nın günlük dolar kuru takip edilerek gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu gümrüksüz fiyata Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı eklenerek Katma Değer Vergisi (KDV) hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Son olarak bu tutara KDV oranı ve dağıtım şirketi ile bayii kâr marjlarının eklenmesiyle istasyonlardaki nihai pompa fiyatına ulaşılıyor.

Enerji uzmanları, Ortadoğu'da devam eden somut barış arayışlarının ya da olası yeni askeri gerilimlerin bayram süresince de petrolü ve dolayısıyla iç piyasadaki pompa fiyatlarını dalgalandırmaya devam edebileceğini vurguladı.