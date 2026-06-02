Benzinden kaçan elektrikliye koşuyor: 10 bin euroluk elektrikli araçlar kapış kapış satılıyor!

Hem pratiklik hem de ekonomik nedenlerle yapılan bu tercih, bazı AB üye ülkelerinde yeni sosyal kiralama sisteminin uygulamaya konulmasından önce bile pazarı şekillendiriyor.

Fuarlar Hareketli Ama Satışlar Düşünceli

Otomobil fuarlarında insanlar geri döndü, ya da neredeyse geri döndü. Ziyaretçi sayısı açıkça daha yüksek, ancak elektrikli araçlarla ilgili soru sayısı aynı.

Yeni otomobil satış temsilcileri durumu şöyle özetliyor:

"Artık içten yanmalı motorlardan nadiren bahsediyoruz. Müşteriler farklı bayileri ziyaret ediyor, test sürüşleri yapıyor. Seçenekleri karşılaştırıyorlar, ancak çok az satın alma işlemi gerçekleştiriyorlar."

Üreticilerin arzı talebi aşmaya devam ediyor. Özellikle Çinli oyuncuların da dahil olduğu yeni rakiplerin piyasaya girmesiyle rekabet kızışıyor ve alıcıları yeniden düşünmeye zorluyor. Ancak bu agresif fiyatların ardında, bu vaatlerin uzun vadeli güvenilirliği sorusu kaçınılmaz olarak yatıyor.

Artık Değerler Sorunu ve Leasing Riski

Sonuç olarak, birçok AB üye ülkesinde satışların %85'i leasing yoluyla gerçekleşiyor. Araç bankalara aitken, geri satın alma yükümlülüğü ithalatçıya aittir. Bayiler için risk, piyasaya bağlı olmayan artık değerlere ve kullanılmış elektrikli araçların değişken stoklarına maruz kalmaktan kaynaklanmaktadır.

Elektrikli bir otomobilde, 48 aylık leasing süresinden sonra artık değerini kimse tahmin edemez!

Altı ay öncesine kadar Avrupa'da tanınmayan bir Çin markası için durum oldukça farklı. Belirsiz bir ikinci el otomobil piyasasında, dört veya beş yıl sonra araçlarını iddialı bir fiyata satabilecek mi?

Fiyat savaşında, bayilerin çözüm bulması gerekir. Hem yeni hem de kullanılmış araçların fiyatlarını korumak temel ilkedir. Bir tarafın çıkarları yakından iç içe geçmiş olsa da, kalan kar marjı kritik önem taşır.

Şartlı Bir Piyasa Yeniden Yapılandırmasına Doğru

Sıfır emisyonlu araçlara olan bu ani ilgi, ikinci el otomobil piyasasına da yansıyor. Birçok bayi, potansiyel müşteri sayısında önemli bir artış olduğunu fark etti. Müşterilerimizin amacı, benzinli veya dizel araçlarından kurtulup kısa günlük yolculuklar için elektrikli bir araca geçmek. Sonuçta, 10.000 ile 15.000 euro arasında fiyatlandırılan %100 elektrikli modeller hızla satılıyor.

Tam tersine, daha pahalı versiyonların satışı kolay değil. Ancak daha pahalı modeller için birçok kişi satın alma çözümü olarak leasingi tercih ediyor. Bununla birlikte, müşteriler mevcut tüm seçenekleri yeni araç teklifleriyle karşılaştırıyor.

Bu paradigma değişimini yansıtan bir örnek olarak, sadece üç ay önce, dizel B segmenti bir otomobil ikinci el araç galerisinde 48 saatten fazla kalmazdı. Ancak bugün durum farklı; yakıt fiyatları tekrar makul seviyelere indiğinde ve kWh başına fiyat fırlamadığında, piyasa yeniden dengelenecektir.