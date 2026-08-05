BDDK bazı bankalara kredi kısıtlaması getirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yayımlanan karara göre, kalkınma ve yatırım finansmanı sağlayan bankaların kredi kullandırma şartlarında yeni bir sıkılaşma dönemine geçildi.

Yapılan düzenlemeyle tek bir şahsa, şirkete veya risk grubuna tahsis edilebilecek kredi oranları aşağı çekilirken, sınır aşımı bulunan kurumlara mevzuata uyum sağlamaları adına belirli bir zaman takvimi tanındı.

İKİ BANKA İSTİSNA TUTULDU, LİMİTLER AŞAĞI ÇEKİLDİ

BDDK açıklamasına göre; İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ile İller Bankası AŞ uygulamadan muaf tutuldu.

Bu iki kurum dışındaki tüm kalkınma ve yatırım bankalarının konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolarında, bir gerçek veya tüzel kişiye ya da belirli risk gruplarına açabilecekleri kredi risk toplamının ana sermayelerine olan oranı değiştirildi. Daha önce yüzde 40 ile 60 aralığında bulunan söz konusu tavan tavan oranı, alınan kararla birlikte yüzde 30 seviyesini geçemeyecek şekilde yeniden belirlendi.

ÖZ RİSK GRUPLARINA KREDİ LİMİTİ YÜZDE 25'E İNDİRİLDİ

Düzenleme çerçevesinde, bankaların doğrudan kendi dahil oldukları risk gruplarına kullandırabilecekleri kredi limitlerinde de kısıntıya gidildi. Geçmiş dönemde ana sermayeye oranla yüzde 35 ile 55 arasında değişiklik gösteren bu limit, yeni düzenleme doğrultusunda azami yüzde 25 seviyesiyle sınırlandırıldı.

AŞIMLAR İÇİN UYUM TAKVİMİ NETLEŞTİ

Düzenleme öncesinde yasal limitlerin üzerinde kredi kullandırmış olan bankalar için tasfiye takvimi ilan edildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu; bir gerçek ya da tüzel kişiye veya dış risk gruplarına verilen kredilerdeki limit aşımlarının 1 Nisan 2027 tarihine kadar giderilmesini hükme bağladı. Bankanın kendi bünyesindeki risk grubuna sağlanan kredi aşımlarının ise 1 Ekim 2026 tarihine dek mevzuata uygun seviyeye indirilmesi zorunlu tutuldu.