BDDK açıkladı: Kredi hacmi yükseldi, KKM geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 26 Haziran haftasında toplam krediler 26 trilyon 537,3 milyar TL’ yükselerek önceki haftaya göre yaklaşık 313 milyar TL arttı.

Kredi hacmindeki yükseliş devam etti. Tüketici kredileri 3 trilyon 371,3 milyar TL’ye, bireysel kredi kartı bakiyesi ise 3 trilyon 216,9 milyar TL’ye ulaştı. Ticari ve diğer krediler 19 trilyon 949 milyar TL, taksitli ticari krediler ise 4 trilyon 139 milyar TL olarak kaydedildi.

Kurumsal kredi hacmi 1 trilyon 22,7 milyar TL’ye çıkarak yeniden 1 trilyon TL eşiğini geçti. Takipteki alacaklar ise 757,6 milyar TL’ye yükselerek artışını sürdürdü.

Toplam menkul kıymetler 7 trilyon 689,6 milyar TL’ye gerilerken, toplam mevduat 30 trilyon 268,6 milyar TL’ye yükselerek 30 trilyon TL seviyesini aştı.

KKM’DEN ÇIKIŞ SÜRDÜ

Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları’nda (KKM) düşüş devam etti. KKM’nin toplam büyüklüğü haftalık bazda 5 milyon TL azalarak, 244 milyon TL’ye geriledi.

KKM bakiyesindeki erime yılbaşından bu yana 6 milyar 716 milyon TL oldu.

Gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 10 trilyon 685,7 milyar TL’ye yükselirken, bankalarda saklanan menkul değerlerde sınırlı artış görüldü. Yurt içi yerleşikler adına saklanan menkul değerler gerilerken, yurt dışı yerleşikler adına saklanan menkul değerler yükseldi.

Yabancı para pozisyonlarında bilanço içi açık pozisyon -2 trilyon 375,1 milyar TL’ye gerilerken, bilanço dışı fazla pozisyon 2 trilyon 417,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık sektörünün net genel pozisyonu ise 42,23 milyar TL’ye yükseldi.

Bununla birlikte sektörün yasal özkaynakları 5 trilyon 753,4 milyar TL’ye çıktı.