Bayramda çalışanlar ne kadar ücret alır? Uzman isim hesapladı: Saat sınırına dikkat!

Milyonlarca vatandaş 9 günlük Kurban Bayramı tatili için yollara düşerken; sağlık, güvenlik, ulaşım, enerji, turizm, perakende ve üretim sektörlerinde çalışan yüz binlerce emekçi bayram boyunca görev yapmaya devam edecek.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi'ndeki köşesinde bayramda ter dökecek işçilerin en çok merak ettiği "Bayram mesaisi nasıl hesaplanır?" sorusuna açıklık getirdi.

Halk arasında kullanılan "çift mesai" kavramının İş Kanunu'ndaki teknik karşılığını açıklayan Erdursun, asgari ücretli bir çalışanın bayram boyunca çalışması durumunda eline geçecek net rakamı kuruşu kuruşuna hesapladı.

ÇİFT YEVMİYE ETKİSİ NASIL OLUŞUYOR?

Erdursun, halk arasında "çift maaş" veya "iki kat ücret" olarak bilinen durumun yasal formülünü açıkladı.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 47’nci maddesine göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilerin ücretlendirilmesi özel bir hükme bağlandğını belirtti.

Kanuna göre işçi, resmi tatil gününde hiç çalışmasa bile o günün ücretini tam olarak almak zorunda. Şayet işçi bayramda çalıştırılırsa, çalışmasa da alacağı o bir günlük ücretine ek olarak, çalıştığı her genel tatil günü için ayrıca bir günlük ilave ücrete (yevmiyeye) daha hak kazanır.

ARİFE GÜNÜ BAŞLIYOR

2026 yılı takvimine göre Kurban Bayramı tatili 26 Mayıs Salı günü saat 13.00 itibarıyla başlaR. Erdursun, arife günü yapılacak çalışmalar için işçileri uyararak şu detayları paylaştı:

" Arife Günü (Yarım Gün): Saat 13.00'ten sonraki süre resmi tatil kapsamındadır. İşçi bu saatten sonra ister 15 dakika ister birkaç saat çalışsın, yarım günlük genel tatil çalışması yapmış sayılır ve yarım günlük ilave ücrete hak kazanır.

Bayram Günleri (4 Tam Gün): Bayramın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde yapılan çalışmalarda, çalışılan her tam gün için işçiye ayrıca birer günlük ilave ücret ödenir. Böylece toplam resmi tatil süresi 4,5 gün olarak hesaplanır.

BAYRAM ÇALIŞMASI İLE FAZLA MESAİ AYNI ŞEY DEĞİL!

Özgür Erdursun, uygulamada en çok karıştırılan konulardan birinin "resmi tatil çalışması" ile "fazla mesai" kavramları olduğunu belirtti.

Bu iki durumun hukuki olarak tamamen farklı olduğunu vurgulayan Erdursun, şu ayrımı yaptı: Normal bir haftada, haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla mesaiye girer ve hafta içi yüzde 50, hafta sonu ise yüzde 100 artırımlı ödenir. Bayram çalışmasında ise işçi ekstra mesai yapmasa bile, sadece resmi tatilde işe geldiği için doğrudan ek yevmiye alır.

Şayet işçi bayram haftasında hem bayram günü işe gelir hem de o haftaki toplam çalışma süresiyle 45 saatlik yasal sınırı aşarsa; hem genel tatil ilave ücretini hem de fazla çalışma ücretini ayrı ayrı almaya hak kazanır.

KURUŞU KURUŞUNA 2026 ASGARİ ÜCRETLİ BAYRAM MESAİSİ HESABI

2026 yılı itibarıyla net asgari ücret 28.075 TL düzeyinde uygulandığını anımsatan Erdursun bu miktara göre asgari ücretlinin günlük net yevmiyesinin 935,83 TL, arife günü uygulanacak yarım günlük yevmiyesi ise yaklaşık 467,92 TL olduğunu kaydetti.

Ekstra fazla mesai yapmadan, sadece bayramın normal mesai saatlerinde çalışan bir asgari ücretlinin alacağı ek ücretler şöyle hesapladı:

Arife Günü (13.00 sonrası) İlave Ücreti: 467,92 TL

Bayramın 4 Günü İçin İlave Ücret: 935,83 TL x 4 = 3.743,32 TL

Toplam İlave Bayram Ücreti: 467,92 TL + 3.743,32 TL = 4.211,24 TL

BAYRAM SONRASI MAAŞ

Erdursun'un yaptığı bu hesaplamaya göre; arife günü öğleden sonra ve bayramın 4 günü boyunca normal vardiyasında çalışan, ancak haftalık 45 saati aşmayan net asgari ücretli birinin, haziran başında banka hesabına yatacak toplam net maaş tutarı 32.286 TL seviyesine ulaşacak.

Eğer bu süre zarfında haftalık 45 saatlik çalışma baremi aşılmışsa, hak edilen fazla mesai ücretleri de bu tutarın üzerine eklenecek.