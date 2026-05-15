Bayram öncesi talep patladı: Binlerce ek sefer devreye alındı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilinin birleşmesi, şehirler arası otobüs yolculuklarında yoğunluğu beraberinde getirdi.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, 15 Mayıs itibarıyla ek seferlerin devreye alındığını ve tatil süresince 7 milyona yakın yolcu taşınmasının hedeflendiğini açıkladı.

7 MİLYON YOLCU HEDEFİ VE EK SEFERLER

Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının 8 bin araçla hizmet verdiğini belirten Yıldırım, tatil talebini karşılamak adına alınan önlemleri şu verilerle paylaştı:

Günlük Sefer Sayısı: Normal günlerde 22 bin olan sefer sayısı, tatil dönemi için 27 bine çıkarıldı.

Ek Bilet Satışı: Talebi karşılamak amacıyla bugün (15 Mayıs) itibarıyla 12 bin ek otobüs bileti satışa sunuldu.

Yolcu Hedefi: Tatil süresi boyunca ek seferlerle birlikte toplam 7 milyon yolcu taşınması planlanıyor.

B2 VE D2 BELGELİ ARAÇLARA GEÇİCİ İZİN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan izinle, tarifesiz yolcu taşıyan (turizm, personel, öğrenci) B2 ve D2 yetki belgeli araçların bayram süresince şehirler arası seferlerde kullanılmasına onay verildi. Bu araçlar, yoğunluğu eritmek amacıyla 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında hizmet verebilecek.

ÖĞRENCİLER VE TATİL BÖLGELERİNDE YOĞUNLUK

AA'ya konuşan Mustafa Yıldırım, 19 Mayıs tatili nedeniyle özellikle üniversite öğrencilerinin memleketlerine gitmek için şimdiden harekete geçtiğini ifade etti. Tatil süresinin uzunluğu ve havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye'nin her yerine, özellikle de sahil bölgelerine yönelik yoğun talep olduğu bildirildi. Yoğunluğun bayramın birinci ve ikinci günleri hariç, tatil sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

SÜRÜCÜ VE YOLCULARA GÜVENLİK UYARISI

Trafikte yaşanacak yoğunluk nedeniyle sürücü ve yolculara yönelik şu tavsiyelerde bulunuldu:

Sürücüler, dinlenmiş ve uykusunu almış bir şekilde yola çıkmalı; araç bakımları ve kontrolleri ihmal edilmemelidir.

Yolcular ise seyahat süresince emniyet kemeri takma konusuna özen gösterilmelidir. Emniyet kemeri takmanın yasal bir zorunluluk.