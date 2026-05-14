Bayram öncesi kritik uyarı: Yola çıkandan kurbanlık alacak olana kadar herkesi ilgilendiriyor

Kurban Bayramı öncesi Tüketici Hakları Derneği'nden (THD) kritik uyarılar geldi.

KURBANLIK ALIMINDA BELGE VE SÖZLEŞME ŞART

Kurbanlık satın alacak yurttaşlara seslenen Tüketici Hakları Derneği (THD) Başkanı Ergün Kılıç, belediyeler ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenen resmi satış noktalarının tercih edilmesini önerdi.

Hayvanların sağlık raporlarının ve küpe numaralarının mutlaka incelenmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, kayıt dışı ve belgesiz satış yapılan noktalardan halkın uzak durması gerektiğini belirtti.

Kılıç, kesim hizmeti alacak olanlar için ise şu uyarıda bulundu:

"Kurban kesim hizmeti alınacaksa hizmetin kapsamı, kesim zamanı, teslim şekli ve ücret gibi detaylar mutlaka yazılı bir sözleşmeyle belirlenmeli. Ödeme karşılığında makbuz veya fatura alınması olası bir uyuşmazlıkta tüketicinin hak aramasını kolaylaştıracaktır. Belgesiz işlemler hak aramanızı zorlaştırır."

İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞTE TUZAKLARA DİKKAT

Bayram öncesi artan reklamların milyonları plansız harcamaya itebileceğini söyleyen Kılıç, dijital ortamdaki dolandırıcılık riskine karşı uyanık olunması gerektiğini kaydetti. Satıcının güvenilirliğinin sorgulanması ve sosyal medyadaki kayıt dışı hesaplara karşı temkinli olunması gerektiğini belirten Kılıç, tatil rezervasyonları için de kritik bir uyarı yaptı:

"Satıcının güvenilirliği mutlaka sorgulanmalı, sosyal medya üzerinden yapılan kayıt dışı satışlara karşı temkinli olunmalı. Tatil için otel rezervasyonu yapacak tüketiciler, işletmenin açık adresi ve iletişim bilgilerini resmi kaynaklardan doğrulamalıdır. Yalnızca havale veya EFT yöntemiyle ödeme talep eden ve doğrulanmayan sosyal medya hesapları üzerinden işlem yapılmamalıdır. Rezervasyonuna ilişkin sözleşme ve ödeme dekontları mutlaka saklanmalıdır."

AA'ya konuşan Kılıç, son dakika fırsatı olarak sunulan sahte sitelere karşı broşür istenmesi, cayma hakkı ve iade şartlarının mutlaka öğrenilmesi gerektiğini hatırlattı.

ULAŞIM GÜVENLİĞİ VE DENETİM ZORUNLULUĞU

Bayram tatili için yola çıkacak milyonlar için ulaşım güvenliğine değinen Kılıç, araba sahiplerinin fren sistemi, lastik ve far kontrollerini içeren bakımları aksatmaması gerektiğini ifade etti. Şehirler arası yolculuklarda denetimlerin artırılmasının şart olduğunu belirten Kılıç, kamu birimlerine şu çağrıyı yaptı:

"Piyasa gözetim birimlerinin özellikle şehirler arası otobüs işletmelerine yönelik denetimlerini artırması elzemdir. Bayram yoğunluğu nedeniyle ek sefere çıkarılan araçların teknik yeterliliği ve güvenlik şartları titizlikle incelenmelidir. Yolcu güvenliğini tehlikeye atacak eksikliklere izin verilmemelidir. Trenle seyahat edecek yurttaşlar ise biletlerini resmi kanallar üzerinden almalı, bagaj ve yolculuk koşullarını önceden kontrol etmelidir."

Kılıç, harcamalara ait her türlü fiş ve faturanın yasal süreçlerde "kanıt" sayıldığını belirterek tüm belgelerin saklanması gerektiğini sözlerine ekledi.