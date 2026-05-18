Bayram ikramiyesi 40 bin TL oldu: Farklar da hesaplara yatacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Belde A.Ş. ve İSU bünyesinde görev yapan personeli ilgilendiren ödeme duyurusu yaptı. Toplu sözleşme farkı kapsamında tüm çalışanlara bayram öncesinde 40 bin TL ödeme yapılacağı açıklandı.

Yapılan açıklamada, herhangi bir sorun yaşanmaması durumunda ödemelerin bu hafta Çarşamba günü çalışanların hesaplarına aktarılmasının beklendiği ifade edildi.

FARKLAR DA HESAPLARA YATACAK

Özgür Kocaeli'de yer alan habere göre, toplu sözleşmeden kaynaklanan geriye dönük farkların kalan kısmının ise kişi bazında ayrı ayrı hesaplanacağı belirtildi.

Hesaplamaların tamamlanmasının ardından kalan tutarların daha sonra hesaplara geçirileceği öğrenildi.

Çalışanlar arasında memnuniyet oluşturan gelişmenin, bayram öncesinde ekonomik açıdan bir rahatlama sağlaması öngörülüyor.