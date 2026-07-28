Bankadan kredi çekip alanlar iki kiradan fazla ödüyor!

Merkez Bankasının 23 Temmuz tarihinde gerçekleştirdiği PPK toplantısında piyasa fonlamasını %40 seviyesinden sürdürme kararı almasıyla birlikte gözler konut finansmanı oranlarına çevrildi.

Ev alma planları yapan milyonlarca tüketici konut finansmanı maliyetlerinde bir düşüş beklerken, piyasalar Merkez Bankasının faiz indirim sürecini yakından izlemeye devam ediyor. Ancak sıkı para politikasının korunması, konut finansmanı oranlarında sınırlı da olsa bir artışı beraberinde getirdi.

Önceki hafta piyasadaki en düşük oran %2,73 iken, bu hafta oranlar %2,80 seviyesine yöneldi.

KONUT FİNANSMANI ORANLARI

Türkiye gazetesinin derlediği verilere göre, katılım bankaları tarafından 27 Temmuz tarihi itibarıyla açıklanan güncel konut finansmanı oranları şu şekilde oluştu:

Banka Adı Kar Payı Oranı

Albaraka Türk %2,80

Vakıf Katılım %2,89

Türkiye Finans %2,95

Kuveyt Türk %2,99

Dünya Katılım %2,99

Emlak Katılım %3,39

2 MİLYON TL’NİN GERİ ÖDEMESİ İKİ KİRAYI AŞTI

Piyasadaki en düşük oran (%2,80) baz alınarak 120 ay vadeli 2 milyon TL tutarındaki bir konut finansmanı için hesaplanan örnek ödeme tablosu ise aradaki uçurumu gözler önüne seriyor:

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın verilerine göre, Haziran 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki ortalama konut kirası 26 bin 502 TL olarak ölçüldü. Mevcut oranlarla 2 milyon liralık bir evin aylık ödemesi (58.167 TL), Türkiye'deki ortalama iki kira bedelini (53.004 TL) aşmış durumda.