Bankacılıkta dijital dönüşüm: ATM'lerde kartlı işlem tarih oluyor

Geleneksel fiziki butonları ve şifre panellerini tamamen ortadan kaldıran akıllı ATM sistemlerinde, işlemler doğrudan müşterilerin akıllı telefonları üzerinden yönetiliyor. Bakiye seçimi, hesap tercihi ve parola onayı gibi adımların tamamı bankacılık uygulaması aracılığıyla tamamlanıyor.

Mobil tarafta onaylanan talimatın ardından ATM, yalnızca oluşturulan dinamik karekodu ya da tek kullanımlık güvenlik kodunu okuyarak parayı teslim eden bir dağıtım noktası olarak işlev görüyor. Bu altyapı, işlem süresini belirgin şekilde kısaltırken temas ihtiyacını sıfırlayarak hijyenik bir kullanım sunuyor.

KART KOPYALAMA TEHDİDİNE KESİN ÇÖZÜM

Finans kuruluşlarının bu dönüşümü hızlandırmasındaki en kritik etken dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek. Cihazlar üzerinde fiziksel klavye bulunmaması; dolandırıcıların sıkça başvurduğu klavye kopyalama aparatları (skimmer) ve şifre tespiti yapan gizli kamera sistemlerini tamamen işlevsiz kılıyor. Kimlik doğrulama aşaması doğrudan kullanıcının kendi cihazında bittiği için veri hırsızlığı riski minimuma indiriliyor.

DÜNYA GENELİNDE FARKLI FARKLI TEKNOLOJİLER

Kartsız ve tuşsuz ATM mimarisi, ülkelerin mevcut finansal altyapılarına göre çeşitlilik gösteriyor:

ABD: Finans devleri Chase ve Bank of America, temas gerektirmeyen NFC (Yakın Alan İletişimi) entegrasyonlu terminalleri yaygınlaştırıyor.

Hindistan: Ülke geneline yayılan UPI ağı üzerinden anlık üretilen karekod altyapısı tercih ediliyor.

Hollanda ve İspanya: Ortak ATM işletim modelleri (Geldmaat gibi), donanım bakım masraflarını düşürmek ve temassız kullanımı desteklemek için dokunmatik ve mobil doğrulamalı sistemlere geçiş yapıyor.

Türkiye: Bankalar, mobil uygulamalar üzerinden karekodla para çekme ağını her geçen gün genişleterek fiziki buton kullanımını kademeli olarak devre dışı bırakıyor.