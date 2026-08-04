Bankacılık devi milyonlara kötü haberi verdi: Cepteki para yetmeyecek

BBVA Research tarafından yayımlanan ve Türkiye'nin makroekonomik verilerinin incelendiği son raporda, temmuz ayında ortaya çıkan tablo doğrultusunda yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30 seviyesinde korunduğu duyuruldu.

Haziran ayında yüzde 0,99 olarak gerçekleşen aylık enflasyonun, temmuz ayında yüzde 1,78'e çıktığı hatırlatılan değerlendirmede; bu ivmelenmede gıda, enerji ve hizmet gruplarındaki artışların belirleyici rol oynadığı ifade edildi. İstatistiklerin detaylarına bakıldığında, mevsimsel etkilerden arındırılmış enflasyonun yüzde 2,2'ye tırmandığı aktarıldı. Diğer yandan sağlık, enerji ve alkollü içecekler kapsam dışında bırakıldığında, çekirdek enflasyon eğiliminin yüzde 2,1 seviyesinde kalarak büyük ölçüde yatay bir seyir izlediğine dikkat çekildi.

TEMEL MALLARDA TALEP DÜŞÜŞÜ, HİZMETTE GÜÇLÜ FİYATLAR

Kurumun analizinde, tüketicilerin temel mallara yönelik talebindeki zayıflamanın enflasyondaki düşüş eğilimini (dezenflasyonu) desteklediği belirtildi. Ancak bu duruma rağmen, geçici etkiler hesaba katılmadığı takdirde bile hizmet sektörü enflasyonunun güçlü ve katı seyrini sürdürdüğünün altı çizildi.

Aylık bazda medyan enflasyonun yüzde 1,5'e indiği raporda ifade edilirken, altı farklı eğilim göstergesinin ortalamasının ise yüzde 1,8'e gerilediği bilgisi paylaşıldı. Aynı süreçte üç aylık hareketli ortalamaların sırasıyla yüzde 1,7 ve yüzde 2,0 seviyelerine düştüğü kaydedildi. Tüm bu verilerdeki düşüş eğilimine rağmen, yayılım göstergelerinde geniş tabanlı bir iyileşme görülmemesi ve temel enflasyon trendinin yatay kalması sebebiyle ekonomi yönetiminin temkinli duruşunu sürdürmesinin gerekliliği vurgulandı.

AĞUSTOS VE EYLÜL AYLARI İÇİN AKARYAKIT UYARISI

Akaryakıt ürünlerine yapılan fiyat ayarlamalarının gecikmeli yansımaları ve takvimden kaynaklanan dönemsel fiyat artışlarının, ağustos ile eylül aylarında enflasyon oranları üzerinde yukarı yönlü yeni bir baskı oluşturabileceği uyarısı yapıldı. Öte yandan, daralan tüketici talebinin ve gıda fiyatlarında gözlemlenebilecek mevsimsel etkilerin, bu olası yukarı yönlü baskıyı bir miktar dengeleyebileceği öngörüldü.

FAİZDE YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 36

BBVA Research, enerji fiyatlarının normalleşme sürecine girdiği ve yılın ikinci yarısında ihtiyatlı para politikası bileşiminin devam ettiği ana senaryosunda, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 30'da tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı ağustos ayı enflasyon raporunda bu beklentisinde bir değişikliğe gitmesinin öngörülmediği ifade edildi. Bununla birlikte piyasa koşullarının uygunluk göstermesi durumunda, efektif fonlama maliyetinin eylül ayından itibaren kademeli bir şekilde politika faizine doğru yaklaştırılacağı ve yılın yüzde 36 seviyesindeki bir fonlama maliyetiyle tamamlanacağı tahmin edildi.