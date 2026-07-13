Banka müşterilerini ilgilendiriyor! ATM'de para çekerken bu detaya dikkat

Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte banka kartlarına olan ihtiyacın azalması, ATM'leri daha kullanışlı ve tercih edilebilir kılıyor. Değişen günlük ihtiyaçları için ATM den para çekmek isteyen vatandaşlar bankaların uyguladığı günlük para çekme limitleri nedeniyle zor durumda kalıyor.

ATM'den para çekerken yaşanan “yetersiz limit” uyarısının nedeni hesap bakiyesiden değil bankaların uyguladığı günlük işlem sınırından kaynaklanıyor. Güvenlik ve nakit yönetimi amacıyla belirlenen bu limitler nedeniyle hesabında yeterli para bulunan bir çok müşteri istediği tutarı tek seferde çekemeyebiliyor.

QR KODLA PARA ÇEKENLER DAHA DÜŞÜK LİMİTLERLE KARŞILAŞIYOR

Bankalar, ATM üzerinden gerçekleştirilen kartlı ve kartsız para çekme işlemlerinde günlük limit uyguluyor. Özellikle QR kod veya mobil bankacılık aracılığıyla yapılan kartsız işlemlerde, kartlı işlemlere kıyasla daha düşük para çekme limitleri uygulanabiliyor.

Bu nedenle araç alım satımı, acil ödeme veya yüksek tutarda nakit gerektiren işlemlerde yalnızca ATM’lere güvenmek çeşitli mağduriyetler neden olabiliyor. Günlük limitin üzerindeki para çekme talepleri ATM tarafından reddedilirken bazı bankalar belirlenen limitin üzerindeki işlemler için ek komisyon da uygulayabiliyor.

YÜKSEK TUTARLI PARA ÇEKMEK İSTEYENLER NE YAPMALI?

ATM’deki günlük para çekme sınırının üzerinde nakit ihtiyacı bulunan müşterilerin banka şubesine gitmesi gerekiyor. Kimlik doğrullaması ve gerekli güvenlik kontrollerinin ardından şube vezneleri aracılığıyla hesapta bulunan yüksek tutarlı bakiyenin tek seferde çeklebilmesi mümkün oluyor.

Uzmanlar ise yüksek miktarda nakit çekmeyi planlayan vatandaşlara, işlem öncesinde bankalarının güncel ATM para çekme limitlerini ve varsa uygulanabilecek komisyon ücretlerini kontrol etmelerini öneriyor.