Baltık ülkeleri Güneş enerjisinde zirveyi nasıl ele geçirdi?

Avrupa genelinde yeşil enerji dönüşümü beklenenden çok daha hızlı bir ivme kazandı. Fraunhofer Güneş Enerjisi Sistemleri Enstitüsü'nün (Energy-Charts) verileri, kıtanın elektrik üretiminde tarihi bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Fraunhofer Güneş Enerjisi Sistemleri Enstitüsü'nün verilerine göre, fotovoltaik sistemler ilk kez Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında AB'nin elektrik talebinin %20'sinden fazlasını karşıladı. Letonya ise yeni bir AB rekoru kırdı: Haziran ayında ülkenin elektrik talebinin %49'unu Güneş enerjisi karşıladı.

Fraunhofer Güneş Enerjisi Sistemleri Enstitüsü tarafından derlenen Energy-Charts platformundaki verilere göre, 27 AB üye ülkesinde elektrik talebinde güneş enerjisinin payı, art arda üç ay boyunca ilk kez %20'yi aştı.

Energy-Charts endeksi, Mayıs için %20,3, Haziran için %21,1 ve Temmuz için %21,5'lik bir pay hesapladı. Temmuz ayında küçük değişiklikler olabilir, ancak analistler bunun rekoru etkilemeyeceğini söylüyor.

Geçen yılın aynı döneminde, AB elektrik talebinde güneş enerjisinin payı %17,3 ile %18,8 arasında değişmişti.

ALMANYA’DAN İSPANYA’YA GÜNEŞ PATLAMASI

Ulusal veriler bir dizi yeni rekoru ortaya koyuyor. Almanya'da elektrik tüketiminde Güneş enerjisinin payı ilk kez %30'u aştı ve üç ay üst üste bu seviyenin üzerinde kaldı.

Fraunhofer araştırmacıları Mayıs ayında %30,3, Haziran ayında %30,4 ve Temmuz ayında ise öncü verilerle %31,6'lık bir pay kaydetti. Temmuz ayı, hava koşullarının fotovoltaiklerin elektrik talebindeki payını %22,6 ile sınırladığı önceki yıla kıyasla önemli bir artışa işaret etti.

İsviçre'de %25 eşiği aşıldı ve üç ay sonra ilk kez bu seviyede kaldı. Energy-Charts'ın raporuna göre, güneş enerjisinin elektrik talebindeki payı Mayıs'ta %25,8, Haziran'da %25,3 ve Temmuz'da %26,5 oldu. Geçen yılın aynı aylarında ise Güneş enerjisi elektrik talebinin %19,1 ile %21,8'ini karşılamıştı.

Avusturya da yeni rekorlar kırarak Mayıs ayında elektrik talebinin %23,3'lük rekor düzeyde fotovoltaik payına ulaştı. Haziran ayında bu oran %22,5 iken, Energy-Charts'ın raporuna göre Temmuz ayı için bu oran %21,9 oldu. Her üç değer de Haziran 2025'te belirlenen ve Avusturya'nın %20 eşiğini ilk kez aştığı %20,3'lük önceki rekoru geride bıraktı.

Baltık ülkeleri AB'de güneş enerjisi payında lider konumdadır.

Letonya, Haziran ayında elektrik talebinin %49'unu karşılayan fotovoltaik sistemlerle AB'de kaydedilen en yüksek güneş enerjisi payına sahip ülke oldu. Baltık komşuları Litvanya ve Estonya da Haziran ayında sırasıyla %44,7 ve %35,8'lik güçlü rakamlar kaydetti.

Letonya'daki artış "dikkat çekici". Ülkenin güneş enerjisi payı Nisan ayında zaten %34,9 iken Mayıs ayında %40'a yükseldi. Energy-Charts, Temmuz ayı için Letonya'nın güneş enerjisi payının %38,9'a ulaşmasını bekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, geçen yılın aynı dönemindeki rakamlar %13,7 ile %18,9 arasında değişiyordu.

İSPANYA, YUNANİSTAN VE BULGARİSTAN'DA YÜKSEK HİSSE ORANLARI

İspanya'da, elektrik talebinde fotovoltaik enerjinin payı, üç aylık dönemde ilk kez sürekli olarak %35'in üzerinde kaldı. En yüksek değer Haziran ayında kaydedildi ve Güneş enerjisi elektrik talebinin %36,9'unu oluşturdu. Güneş enerjisinin payı, geçen yılın aynı dönemine göre beş puanın üzerinde daha yüksek oldu.

Yunanistan'da da benzer rakamlar görüldü; güneş enerjisinin payı Mayıs-Temmuz döneminde %35'in üzerinde kalarak geçen yılın aynı dönemine göre yedi puanın üzerinde bir artış gösterdi.

Bu arada, Energy-Charts platformundan alınan verilere göre, Bulgaristan'da da tıpkı Almanya'da olduğu gibi, Mayıs ve Temmuz ayları arasında güneş enerjisinin payı %30'u aştı.