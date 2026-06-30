Bakın İstanbul'un ortalama kirası ne oldu?

Türkiye genelinde enflasyon ve ekonomik kriz milyonların belini bükmeye devam ederken, en temel insani ihtiyaç olan barınma hakkı neredeyse erişilmez noktaya geldi.

Kiralık konut piyasasındaki fiyat artış eğilimi kesintisiz bir biçimde sürüyor. Onur Aksoy'un aktardığı Merkez Bankası (MB) yeni kiracı kira endeksi istatistiklerine göre, Türkiye genelinde 100 metrekare büyüklüğe sahip bir konutun ortalama kiralama bedeli 24 bin 179 Türk Lirası (TL) seviyesine ulaştı.

İSTANBUL EN PAHALI ŞEHİR

Yayımlanan resmi verilere bakıldığında, Türkiye genelinde en yüksek kiralama maliyetlerine sahip olan il İstanbul oldu.

Megakent genelinde, bir önceki yılın son çeyreklik dönemine kıyasla kiralık ev fiyatlarında yaklaşık yüzde 10 oranında bir artış meydana geldi. Yaşanan bu yükselişle birlikte, İstanbul sınırları içinde 100 metrekarelik bir dairenin aylık ortalama kira fiyatı 40 bin 453 TL olarak istatistiklere yansıdı.

KADIKÖY VE BEŞİKTAŞ İLK SIRADA

Piyasa uzmanlarının değerlendirmelerine göre, İstanbul genelindeki kira ortalamasını yukarı yönlü en çok tetikleyen iki bölge Kadıköy ve Beşiktaş ilçeleri oldu. Türkiye genelindeki sıralamada İstanbul’un hemen ardından, 33 bin 138 liralık aylık kira ortalamasıyla Muğla ikinci sırada konumlandı. Muğla ilini sırasıyla 26 bin 579 TL ile İzmir, 25 bin 95 TL ile Antalya ve 24 bin 679 TL ortalamayla Çanakkale izledi.

KİRALIK EV PİYASASINDA DURGUNLUK

NTV'de yer alan habere göre, İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, konuya ilişkin yaptığı açıklamada ülkede resmi enflasyonun yüzde 30'lar seviyesinde seyrettiğini, buna karşın İstanbul'daki kira artış hızının yıllık bazda yaklaşık yüzde 10 civarında kaldığını belirtti.

Kiralık konut piyasasında bir durgunluk evresinden geçildiğini kaydeden Aşa, piyasadaki güncel duruma dair şu ifadeleri kullandı:

"Bir ev 3 aydan aşağıya tutulmuyor. Eskiden 30 gün olan ilan süresi şu an 90 güne çıktı. O yüzden ev sahipleri bir an evvel vereyim diye bir düşüncüye girebiliyor."