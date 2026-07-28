Bakanlık tek tek açıkladı: Alışveriş yaparken de hesap öderken de bunlar hakkınız, isteyemezler!

Yüksek enflasyon ortamında bir de fırsatçılıktan dert yanan milyonlarca tüketici için Ticaret Bakanlığı'ndan önemli bir uyarı geldi.

ŞEFFAFLIK VURGUSU

Bakanlık, son zamanda devreye alınan haklar da dahil olmak üzere tüketicilerin haklarının neler olduğuna dair bir hatırlatma açıklaması yaptı.

"Tüketici haklarını bilmek, güvenli ve adil ticaretin en önemli güvencesidir." denen açıklamanın amacı için de haksız uygulamaların önüne geçmek ve şeffaf ticaret ortamını güçlendirmek istendiği belirtildi.

"Vatandaşlarımızın, alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde karşılaşabilecekleri uygulamalara ilişkin temel hususlar ise şöyledir" denerek kafede hesap ödemekten market alışverişine kadar tüketicinin hakları tek tek sıralandı.

TÜKETİCİNİN HAKLARI TEK TEK SIRALANDI

Açıklama şöyle:

"Restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti veya benzeri adlarla, fiyat listesinde yer almayan ilave bir ücret talep edilemez. Bahşiş ise tamamen tüketicinin kendi iradesine bağlı olup, gönüllülük esasına dayalıdır.

Menüler “yalnızca” karekod (QR kod) ile sunulamaz. İşletmeler, dijital erişimin yanında tüketicilerin görebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmakla yükümlüdür.

Etiket fiyatı ile kasa fiyatı farklıysa, tüketici lehine olan, yani daha düşük fiyat uygulanır.

Açıkta satılan ürünlerde, ürünün konulduğu kap veya ambalajın ağırlığı (dara) fiyatlandırmaya dâhil edilemez. Tüketici yalnızca satın aldığı ürünün net ağırlığı üzerinden ödeme yapar."

Bakanlık açıklamasında "Haklarını bilen tüketici, adil ticaretin en güçlü destekçisidir." ifadesi yer aldı.