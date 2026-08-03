Bakanlık pasaport başvurularında değişikliğe gitti: Talep formlarında yeni dönem başladı

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İçişleri Bakanlığı, hususi damgalı (yeşil) ve hizmet damgalı (gri) pasaport başvurularında kullanılan talep formu sistemini değiştirdi.

BAKANLIK PASAPORT BAŞVURULARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Bakanlığın hayata geçirdiği düzenleme kapsamında kamu kurumlarınca elektronik ortamda hazırlanan pasaport talep formları, elektronik imza ve dijital onayla oluşturularak doğrudan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'ne (MERNİS) aktarılacak.

Yeni sistemle birlikte yeşil ve gri pasaport başvurularında basılı talep formu hazırlanmasına gerek kalmayacak. Yetkili kurumlar tarafından elektronik imzayla onaylanan belgeler dijital ortam üzerinden sisteme işlenecek.

Bu sayede başvuru sahiplerinin fiziksel evrak taşıma zorunluluğu ortadan kalkarken, kurumlar ile nüfus müdürlükleri arasındaki evrak trafiğinin de azaltılması hedefleniyor.

TALEP FORMLARINDA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Yeni uygulama kapsamında nüfus müdürlükleri, kamu kurumlarının sisteme aktardığı belgeleri MERNİS üzerinden eş zamanlı olarak kontrol edebilecek.

Böylece belge doğrulama süreci hızlanırken, eksik veya hatalı evrak nedeniyle yaşanan gecikmelerin de önüne geçilmesi amaçlanıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın dijital dönüşüm kapsamında yürürlüğe aldığı düzenlemeyle, hususi ve hizmet damgalı pasaport başvurularının daha hızlı, güvenli ve etkin şekilde sonuçlandırılması hedefleniyor.