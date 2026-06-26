Bakanlık iki ülkeden gelen cama 'dur' dedi

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tebliğ ile ithalat kurallarında değişikliğe gidildi. Ticaret Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda Mısır ve Bahreyn menşeli belirli cam elyafı ürünlerinin ithalatında uygulanan dampinge karşı önlem oranları güncellenerek yukarı çekildi.

MISIR MENŞELİ ÜRÜNLERE KESİN ÖNLEM

Alınan kararlar çerçevesinde, Mısır'dan Türkiye'ye getirilen ve 7019.11 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan kırpılmış cam lifi ipliklerine farklı oranlarda vergi engeli getirildi.

Bu ürünlerin ithalatı Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E. firması üzerinden gerçekleştirildiğinde CIF bedelinin yüzde 9,58'i oranında dampinge karşı kesin önlem devreye girecek. Söz konusu ürünlerin diğer firmalar tarafından ithal edilmesi durumunda ise uygulanacak kesin önlem oranı yüzde 14,63 seviyesinde olacak.

BAHREYN İÇİN YÜZDE 20'Yİ AŞAN ORANLAR BELİRLENDİ

Düzenlemenin Bahreyn ile ilgili bölümünde ise 7019.15 tarife pozisyonunda yer alan kimyasal olarak bağlanmış takviye tabakaları dikkat çekiyor. Bu ürün grubunun CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. işletmesi üzerinden yapılan ithalat işlemlerinde önlem oranı yüzde 20 olarak sabitlendi. Bununla birlikte, 7019.19 tarife pozisyonundaki diğer cam elyafı ürünlerinin diğer firmalar aracılığıyla ithal edilmesinde dampinge karşı uygulanacak oran payı yüzde 23,61'e kadar yükseltildi.

RÜZGAR TÜRBİNİ ÜRETİCİLERİNE ŞARTLI İSTİSNA

Yayımlanan kararda rüzgar enerjisi sektörüne dönük özel bir muafiyet de tanımlandı. Rüzgar türbini kanadı üretiminde kullanılan cam elyaftan dokunmuş mensucatta yer alan fitiller, dampinge karşı alınan bu önlemlerin kapsamı dışında bırakıldı.

Ancak şirketlerin bu istisnadan faydalanabilmesi katı kurallara bağlandı. İthalat süreci esnasında gümrük idarelerine sunulması daha önceden de zorunlu olan Üretici/İhracatçı Belgesi'ne ek bir evrak daha talep edilecek. İstisna arayan firmaların, söz konusu üretim faaliyetleri için "cam elyaftan mensucat (rüzgar türbinlerinin kompozit kanatlarında kullanılan)" ifadesinin birebir yer aldığı geçerli bir Sanayi Sicil Belgesi'ni de yetkililere ibraz etmesi gerekecek.