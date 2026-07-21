Bakanlık güvensiz ürün denetimlerini açıkladı: En çok bebek ve çocuklar tehlikede

Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin açıkladığı denetim bilançosunda; oyuncaklardan giysilere, mobilyalardan plaj ürünlerine kadar binlerce riskli kalem tespit edildi. Milyarlarca liralık haksız kazancın döndüğü piyasada uygulanan toplam 8,6 milyon liralık para cezası ise sağlığa kasteden firmaları caydırmaktan son derece uzak bir tablo çizdi.

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk altı aylık döneminde tüketici ürünlerinin güvenliğine dönük yürütülen piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinin sonuçlarını duyurdu. Tüketicilerin can ve mal güvenliği ile sağlığının korunması hedefiyle gerçekleştirilen incelemelerde, mevzuata uygun hareket etmeyen işletmeler ve güvensiz ürünler hedef alındı.

Söz konusu denetimler çerçevesinde; tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye malzemeleri, çocuk bakım gereçleri, oyuncaklar ve deterjanlar başta olmak üzere geniş bir tüketici ürün grubunda saha incelemeleri yapıldı ve sakıncalı ürünlerin piyasaya sürülmesini engellemeye yönelik adımlar atıldı.

LABORATUVARDA İNCELENDİ

Bakanlık tarafından paylaşılan detaylara göre, denetim süreçlerinde hassas tüketici grubu kategorisinde değerlendirilen bebek ve çocuklara ait eşyalara birinci derecede öncelik verildi. Yürütülen risk analizleri doğrultusunda oluşturulan denetim programları kapsamında, yüksek risk taşıma ihtimali bulunan ürünler laboratuvar incelemelerine tabi tutuldu.

ÇOCUK GÜVENLİĞİ ANA TEMA OLDU

İncelemelerde ürünler; kimyasal, fiziksel ve mekanik risk faktörlerinin yanı sıra tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla ürün etiketlerinde yer alması zorunlu olan bilgilerin mevzuata uygunluğu açısından da kontrol edildi. Yıllık kontrol planı çerçevesinde, özellikle imalatçı ve ithalatçı şirketler nezdinde yürütülen çalışmalarda "çocuk güvenliği" ana tema olarak belirlendi; çocuk mobilyaları, çocuk giyim ürünleri, çocuk ayakkabıları ile oyuncaklar öncelikli inceleme grubuna alındı.

HAZİRAN AYINDA YAZLIK VE PLAJ MALZEMELERİNE MERCEK

Dönemsel tüketim alışkanlıkları ve mevsim şartları göz önüne alınarak, 2026 yılının haziran ayında denetimlerin kapsamı genişletildi. Bu dönemde yazlık kıyafetler, terlik ve sandalete benzeri mevsimlik ayakkabılar, plaj havluları, su ve kum oyuncakları ile yüzme yardımcıları gibi yazlık ürünlere yönelik denetim faaliyetleri yoğunlaştırıldı.

4 BİN 704 FİRMAYA DENETİM VE 8,6 MİLYON LİRA CEZA

Açıklanan resmi verilere göre, 2026'nın ilk altı aylık periyodunda ülke genelinde toplam 4 bin 704 firmada denetim yapıldı ve mevzuata uyum konusunda bilgilendirme faaliyetleri yürütüldü.

Gerçekleştirilen bu kontroller sonucunda mevzuata aykırılığı tespit edilen ürünler hakkında; piyasaya arzın yasaklanması, piyasadaki ürünlerin toplatılması ve kamuoyuna risk duyurusunda bulunulması gibi idari tedbirler uygulandı. Söz konusu güvensiz ürünleri piyasaya sunan sorumlular hakkında ise toplam 8,6 milyon TL idari para cezası kesildi.

"GÜVENSET ÜRÜNE KARŞI SIFIR TOLERANS" İLKESİ

Ticaret Bakanlığı, piyasaya sağlığa zararlı ve güvensiz ürün sunulmasını engellemek amacıyla gerekli tüm önlemlerin alınacağını ve denetim çalışmalarının "Güvensiz Ürüne Karşı Sıfır Tolerans" ilkesi doğrultusunda kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Bakanlık ayrıca tüketicilerin alışveriş yaparken ürün etiketlerinde yer alan bilgileri dikkatle kontrol etmeleri gerektiğinin altını çizerek; güvensiz ürünlere ilişkin tespit ve bildirimlerin guvensizurun.ticaret.gov.tr internet adresi üzerinden takip edilmesinin büyük önem taşıdığını kamuoyuna duyurdu.