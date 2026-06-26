Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı ödemelerinin güncellendiğini ve yeni desteklerin devreye alındığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 1 Ocak 2025 sonrası dünyaya gelen çocuklar için artırılmış ödeme sisteminin uygulanmaya başlandığını bildirildi.

ÇOCUK SAYISINA GÖRE DESTEK MİKTARI DEĞİŞİYOR

Yeni düzenlemeye göre ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılırken, ikinci çocuk için aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL destek ödemesi yapılıyor.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından paylaşılan verilere göre doğum yardımlarından bugüne kadar 1 milyon 120 binden fazla çocuğun faydalandı. İstatistiksel verilere göre destek sağlanan çocukların büyük bir bölümünü ailelerin ilk çocukları oluşturuyor. Açıklamada ikinci ve üçüncü çocuklar için de düzenli ödemelerin sürdüğü belirtildi.

Verilere göre 25 binden fazla aile ikiz ve üzeri doğum nedeniyle destek programından yararlanırken, toplamda yüz binlerce çocuk için düzenli ödeme yapıldığı ifade edildi.