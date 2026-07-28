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Halk TV Ekonomi Bakanlık duyurdu: İthal ürünler listesi değişti

Bakanlık duyurdu: İthal ürünler listesi değişti

Ticaret Bakanlığı eliyle yapılan son düzenlemeyle bazı kimyasal ve bitkisel ürünler denetim listesine alınırken, bazılarının listeden çıkarıldı.

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Bakanlık duyurdu: İthal ürünler listesi değişti
Son Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolü altında ithal edilecek ürünlerin listesi yeniden belirlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İTHALAT DENETİMİNDE YENİ DÜZENLEME

Bakanlık duyurdu: İthal ürünler listesi değişti - Resim : 1

Söz konusu tebliğ ile birlikte; insan sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere, hayvan ve bitki varlığı ile sağlığının korunması yönünden Tarım ve Orman Bakanlığının denetimine tabi tutulan ürünlerin ithalat işlemlerine dair usul ve esaslar düzenleniyor.

LİSTEYE EKLENEN VE ÇIKARILAN ÜRÜNLER

Yapılan yasal değişikliğe göre, gıda ve yem sanayisinde yararlanılan bitkisel ürünler ile gıdayla temas eden madde ve malzemeler listesinde güncellemeler yapıldı.

Bu kapsamda, listeye "Diğerleri (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)" ile "contalar" ürünleri dahil edildi.

Öte yandan, daha önce söz konusu listede bulunan "Polipropilen kopolimerleri kompaundları (sadece gıda imalatında kullanılan katkı maddeleri, aroma vericiler, işlem yardımcıları, sakız mayası vb)" ibaresi ise denetim kapsamındaki ürünler listesinden çıkarıldı.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Ticaret Gıda Güvenliği
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