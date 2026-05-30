Bakanlık duyurdu: Havalimanlarına ücretsiz su koyulacak

Türkiye genelindeki havalimanlarında seyahat eden yolcuların en büyük şikayet konularından biri olan ve özellikle güvenlik kontrolü sonrasında fahiş fiyatlarla satılan içme suyu sorununa yönelik dikkat çeken bir adım atıldı.

Yolcuların temiz ve güvenli suya ücret ödemeden erişmesini hedefleyen proje kapsamında yurt genelindeki çok sayıda terminalde çalışmalar hızlandırıldı.

14 HAVALİMANINDA KURULUM TAMAMLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan edinilen resmi bilgilere göre, ücretsiz içme suyu projesinin ilk etabında 14 havalimanında su sebillerinin kurulum çalışmaları tamamen tamamlandı, sistem optimizasyonları ve hijyen testleri sürecine geçildi. Ancak Bakanlık, kurulumu biten bu 14 havalimanının tam listesini henüz resmi olarak kamuoyuyla paylaşmadı.

Buna karşın mevcut durumda İstanbul Havalimanı (terminal genelinde 21 ayrı noktada sıcak ve soğuk su ünitesiyle), Sabiha Gökçen, İzmir Adnan Menderes, Kayseri ve Çukurova havalimanları gibi yoğun trafiğe sahip merkezlerde ücretsiz su sebillerinin aktif olarak yolculara hizmet verdiği biliniyor.

32 HAVALİMANINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR, HEDEF 58 TERMİNAL

Uygulamanın yurt genelindeki tüm uçuş noktalarına yayılması amacıyla altyapı hazırlıkları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 32 havalimanında daha su sebillerinin sipariş, imalat ve montaj süreçleri yürütülüyor.

Bakanlığın nihai yol haritasına göre, Türkiye'de aktif olarak hizmet veren 58 havalimanının tamamı ücretsiz içme suyu sebilleri ile donatılacak. Yolcu yoğunluğunun standartların üzerinde olduğu büyük metropol terminallerinde ise sebil sayılarının artırılması planlanıyor.

SU SEBİLLERİ TERMİNALİN HANGİ BÖLGELERİNDE YER ALACAK?

Ücretsiz su dolum noktaları, yolcuların terminal binaları içerisinde en çok zaman geçirdiği ve yoğunluğun tepe noktaya ulaştığı stratejik alanlara konumlandırılıyor.

Buna göre sebiller şu noktalarda hizmet verecek şekilde yerleştiriliyor:

Check-in (bilet ve bagaj teslim) salonları

Giden yolcu salonları ve uçuş kapılarının bulunduğu bekleme bölgeleri,

Güvenlik kontrolü sonrası arındırılmış alanlar

Gelen yolcu terminalleri ve bagaj alım sahaları

UYGULAMANIN TEMEL AMAÇLARI NELER?

Dünya genelindeki birçok uluslararası havalimanında standart bir hizmet haline gelen ücretsiz su ünitelerinin Türkiye'de de yaygınlaştırılmasının arkasında üç temel vizyon bulunuyor:

Projenin birincil amacı, yolcu konforunu artırarak terminal içi memnuniyet oranlarını yükseltmek olarak açıklanırken; ikinci büyük hedef ise yolcuların kendi matara ve termoslarını doldurabilmelerine olanak tanıyarak havalimanlarında ortaya çıkan tek kullanımlık plastik şişe atığı hacmini minimuma indirmek ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak şeklinde belirtiliyor. Kurulum süreçleri tamamlanan yeni terminallerin isimlerinin önümüzdeki günlerde Bakanlık tarafından detaylı bir listeyle açıklanması bekleniyor.