Bakan Bolat Silopi'de: Habur Gümrük Kapısı en az Kapıkule kadar önemli

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Bolat, Habur'un yalnızca bir sınır kapısı değil, Türkiye'nin en önemli ihracat kapılarından biri olduğunu vurguladı.

Habur üzerinden Irak'la yürütülen ticaretin önemine dikkat çeken Bolat, "Burası gerçekten Valimin de ifade ettiği gibi Türkiye'nin en önemli ihracat kapılarının başında gelmekte. Yani sadece dış ticaret kapısı demiyorum, ihracat kapısı. Çünkü bundan 3 sene önce Irak'la yaklaşık 20 milyar dolar dış ticaretimiz vardı. Pandemiden sonraki büyük çıkış dönemlerinde ve o dönemde Türkiye-Irak dış ticareti 20 milyar dolara yaklaşmıştı. Geçen yıl itibarıyla da ihracat artı ithalat toplamımız 14,5 milyar dolar olarak gerçekleşti." dedi.

Bolat, gelecek hafta Irak Başbakanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağını belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yeniden artmasını beklediklerini söyledi.

"KALKINMA YOLU PROJESİ'NİN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA ANLAŞILDI"

Orta Doğu'da devam eden savaşın ulaştırma ve enerji koridorlarının önemini artırdığını ifade eden Bolat, "Körfez'de maalesef görmeyi arzu etmediğimiz bir sıcak savaş aşağı yukarı 5'inci ayını tamamlamak üzere. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve bu savaşın bölge ülkelerine sirayet etmesi karşısında enerji, taşımacılık ve lojistik koridoru olarak en önemli geçiş noktalarının başında Irak ve Suriye üzerindeki ulaşım hatları geliyor. Kerkük-Ceyhan boru hattı tekrar büyük önem kazandı. Irak hükümeti buraların kapasitelerini artırmak istiyor. Kalkınma Yolu Projesi'nin ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı." diye konuştu.

"NUSAYBİN-KAMIŞLI KAPISI'NI YIL SONUNA KADAR AÇMAYI ARZU EDİYORUZ"

Suriye ile yürütülen gümrük çalışmaları hakkında da bilgi veren Bolat, "Şu anda Suriye ile aramızda 6 gümrük kapısı faal şekilde çalışıyor. 5 tanesinde ticaret ve yolcu geçişi var. Dün Suriye Gümrük Bakanı ile görüşmemizde, Nusaybin-Kamışlı Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda çalışmalara başladıklarını, planlamaları tamamladıklarını ve yıl sonuna kadar Suriye tarafındaki çalışmaları bitirmeye gayret ettiklerini ifade ettiler. İnşallah yıl sonuna kadar birlikte Nusaybin-Kamışlı Gümrük Kapısı'nı da açmayı arzu ediyoruz." dedi.

"SUUDİ ARABİSTAN TRANSİT VİZELERİNİ YENİDEN AÇTI"

Bolat, Türk taşımacılar açısından önemli bir gelişmeye de işaret ederek, "Bu son Körfez Savaşı başladıktan sonra girişimlerimiz üzerine Dışişleri Bakanlığımızla da beraber çalıştık. Suudi Arabistan 14 yıldır kapalı olan transit ticaret vizelerini açma konusunda hükümetimizle mutabakata vardı ve Türk taşımacıları artık vizelerini alabiliyorlar. Habur üzerinden Irak, Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerine taşımacılık yapabiliyorlar. Suriyeli bakanın bize dünkü ifadesiyle günde 300'e yakın Türk TIR'ı Suriye üzerinden transit ticarete geçebiliyor. Bunlar olumlu gelişmeler." ifadelerini kullandı.

"HABUR EN AZ KAPIKULE KADAR ÖNEMLİ"

Habur Sınır Kapısı'ndaki araç trafiğinin arttığını belirten Bolat, "Bu coğrafyadan geçen ulaşım hatları ve gümrük geçişlerinin ne kadar önemli olduğu son gelişmelerle net olarak ortaya çıktı. Bugün Habur Gümrük Kapımız en az Batı'ya açılan Edirne'deki Kapıkule Gümrük Kapımız kadar önemli ve o hacimde çalışan en önemli iki gümrük kapımızdan biridir. Bu yılın ilk 6 ayında günlük ortalama 2 bin araç girişi ve 2 bin araç çıkışı gerçekleşiyordu. Temmuz ayının ilk 22 gününde ise günlük ortalama 2 bin 500 araç girişi ve 2 bin 500 araç çıkışı gerçekleşti. Bu da ticaretin artmakta olduğunu göstermektedir. Gümrük işlemleri ile bankacılık işlemleri arasındaki senkronizasyon sağlandığında Türkiye-Irak ticaretinin çok daha yüksek rakamlara ulaşacağına inanıyoruz." dedi.

(DHA)