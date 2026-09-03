Bakan Bolat açıkladı: Ağustos ayı ihracatı belli oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ağustos ayı dış ticaret verilerini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, ülkenin ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,1 oranında bir artış kaydederek 23 milyar 467 milyon dolara (23,5 milyar dolar) yükseldi.

Bu performansla birlikte tüm zamanların en yüksek ağustos ayı dış satım seviyesi elde edilmiş oldu.

8 AYLIK DÖNEMDE VE YILLIKLANDIRILMIŞ VERİLERDE REKOR

2026 yılının ocak-ağustos aralığındaki toplam ihracat, yüzde 4'lük bir büyüme göstererek 185 milyar 6 milyon dolara ulaştı ve bu rakam da yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.

Bakan Bolat, 2026 yılı içerisinde nisan, haziran, temmuz ve ağustos aylarında aylık bazda ihracat rekorlarının kırıldığını bildirdi. Ağustos sonu itibarıyla son 12 aylık dönemi kapsayan yıllıklandırılmış ihracat ise 280,3 milyar dolara çıkarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek yıllıklandırılmış dış satım seviyesine ulaştığını söyledi.

Ayrıca, aynı dönem itibarıyla yıllıklandırılmış hizmetler ihracatı toplamının 125 milyar dolar düzeyine yükseleceği tahmin ediliyor.

CARİ İŞLEMLER DENGESİNDE FAZLA BEKLENTİSİ

Açıklanan verilere göre, 2026 yılı ağustos ayında cari işlemler dengesinde fazla verilmesi öngörülüyor. Bakan Bolat, söz konusu ay için yaklaşık 4,1 milyar dolarlık cari fazla beklentisinin bulunduğunu ifade etti.