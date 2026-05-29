Bakan açıkladı: Satılmayan kurbanlıklar alınacak

Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte, hayvan pazarlarına kurbanlık getiren ancak satış yapamayan besicilerin beklediği haber geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilerin dönemsel olarak mağduriyet yaşamaması ve emeklerinin zayi olmaması amacıyla, satılamayan kurbanlık hayvanların önceki yıllarda uygulandığı gibi bu yıl da Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacağını duyurdu.

Bakanlık koordinesinde yürütülecek alım takvimi ve resmi fiyat listesi netleşirken, müracaat edecek besicilerden istenecek belgeler de tek tek sıralandı.

BAŞVURULAR 1-7 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA ALINACAK

Bakan İbrahim Yumaklı, tüm vatandaşların bayramını tebrik ederek başladığı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin kurban satış ve kesim alanlarındaki denetim ve hijyen kontrollerini bayram boyunca aralıksız sürdürdüğünü hatırlattı.

Pazarlardan geri dönecek olan üreticilere el uzatılacağını kaydeden Yumaklı, ellerinde kurbanlık kalan besicilerin 1-7 Haziran tarihleri arasında vakit kaybetmeden Et ve Süt Kurumu’na başvuru yapabileceklerini açıkladı.

Bakan Yumaklı, bürokratik sürecin işleyişine dair şu teknik bilgileri paylaştı:

"Üreticilerimiz; İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince kurban satışı için kendilerine yasal olarak verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş belgesi, kira ve nakliye faturaları gibi resmi evraklarla Kurumumuza bizzat başvurabilecek. Hayvanların TÜRKVET sistemi üzerindeki kayıt ve aşılama kontrolleri eksiksiz yapıldıktan sonra, Kurumumuzun Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatı doğrultusunda satın alma işlemleri resmiyet kazanacak."

BÜYÜKBAŞ KURBANLIK ALIM FİYATLARI

Et ve Süt Kurumu tarafından bu yıl için belirlenen resmi büyükbaş kurbanlık alım tavan fiyatları, karkas ağırlığı baz alınarak kilogram başına şu şekilde ilan edildi:

Tosun: 600 TL

Düve: 530 TL

İnek: 470 TL

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK ALIM FİYATLARI (KG)

Küçükbaş hayvan yetiştiricilerini yakından ilgilendiren alım fiyatları ise hayvanın fiziki yapısına (kuyruklu/kuyruksuz) ve cinsine göre iki farklı kategoride sınıflandırıldı.

Kuyruklu Küçükbaş Alım Fiyatları:

Kuzu: 480 TL

Toklu: 410 TL

Koyun: 400 TL

Oğlak: 270 TL

Çepiç: 250 TL

Keçi: 200 TL

Kuyruksuz Küçükbaş Alım Fiyatları:

Kuzu: 600 TL

Toklu: 550 TL

Koyun: 490 TL

Bakanlık ve ESK tarafından yapılan ortak uyarıda, açıklanan bu rakamların üst (tavan) sınır fiyatlar olduğu; hayvanın yaşına, cinsiyetine, et randımanına ve karkas ağırlık durumuna göre nihai ödeme tutarlarında yasal esnemeler ve değişiklikler yapılabileceği belirtildi. Satın alınan hayvanların etleri, ESK bünyesinde işlenerek kamu yararına ve piyasa dengesine sunulacak.