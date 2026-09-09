Aylık gelirin 221 bin lira olduğu ülkede başbakana yapılan zam tartışma yarattı!

Singapur Başbakanı Lawrence Wong’un yıllık gelirine 1,1 milyon dolar (53,2 milyon lira) zam yapıldı. Halihazırda yıllık 2,2 milyon Singapur doları maaş alan başbakanın kazancı yüzde 60 oranında artırıldı.

Siyasetçinin yıllık geliri 1,1 milyon dolar artışla 2,8 milyon dolara (yaklaşık 135,6 milyon lira) yükseldi.

BAŞBAKAN MAAŞLARA GELEN ELEŞTİRİLERİ YANITLADI

Başbakan, Singapurlu bakanların çoğunun halkın kazancından çok daha fazla gelir elde etmesine yönelik eleştirilere maruz kaldığını belirtti.

Aylık gelir ortalamasının 5 bin 775 Singapur doları (yaklaşık 221 bin lira) olduğu ülkede yeni bakan maaşları yıllık 1,2 milyon Singapur doları seviyesine ulaştı.

"HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLAYACAĞIM"

Dünyanın en yüksek maaş alan siyasi lideri konumundaki Lawrence Wong, yapılan maaş artışını beş yıl boyunca hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.

Uluslararası karşılaştırmalara göre, Lawrence Wong’u yıllık 719 bin dolarla Hong Kong İdari Başkanı John Lee, 606 bin dolarla İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmelin takip ediyor.

Amerika Devlet Başkanı (ABD Başkanı) Donald Trump’ın yıllık maaşı 400 bin dolar olarak bilinirken, Britanya başbakanı olarak belirtilen Andy Burnham’ın kazancı ise 230 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Ülkede medyan aylık gelir 5 bin 775 Singapur doları düzeyinde seyrediyor.