Ayakkabı başa bela oldu: Parasını verdikleriyle kaldılar

Tüketicilerin geçtiğimiz sene en çok şikayet ettiği konular belli oldu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunduğu önergeyi cevapladı.

Özdemir önergesinde, tüketicilerin satın aldıkları mal ve hizmetlerden sözleşmeye uygun şekilde yararlanmasının tüketici hukukunun temel unsuru olduğunu belirterek, ürünlerin kısa sürede kullanılamaz hale gelmesinin uyuşmazlıklara yol açtığını ifade etti.

Önergeyi yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılında tüketici hakem heyetlerine toplam 907 bin 515 adet başvuru yapıldığını bildirdi.

Bolat, bu başvuruların 329 bin 888 adedinin ayıplı mal, 253 bin 853 adedinin ise ayıplı hizmet şikayetlerine ilişkin olduğunu kaydetti.

AYAKKABI VE TEKSTİL İLK SIRADA

Tüketici hakem heyetlerine ürün bazında en çok ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik başvuruların yapıldığını belirten Bakan Bolat, bu alanlardaki şikayetlerin toplam başvuruların yaklaşık yüzde 19,6'sını oluşturduğunu ifade etti.

Ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerinin yanı sıra öne çıkan diğer başvuru konu başlıkları ve oranları şu şekilde sıralandı:

Mobil hat aboneliği: Yüzde 4,75

Kredi kartı üyelik ücreti: Yüzde 3,97

Mobilya: Yüzde 3,71

Cep telefonu: Yüzde 3,61

İnternet aboneliği: Yüzde 3,11

1 MİLYAR 688 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Bakan Ömer Bolat, 2025 yılında Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatınca, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında toplam 456 bin 122 denetim gerçekleştirildiğini açıkladı.

Tespit edilen aykırılıklar için firmalara toplam 1 milyar 688 milyon 329 bin 874 Türk lirası idari para cezası uygulandığını belirten Bolat, denetim faaliyetlerinin 2026 yılında da kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.