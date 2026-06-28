Avrupa'yı gezecek kişiye 139 bin TL maaş! Diploma istenmiyor

Hafıza odaklanma ve karar verme becerilerini geliştirmek maksadıyla uzman destekli mikro öğrenmeye yönelik kurslar sunan bir kişisel gelişim platformu olarak ön plana çıkan

RiseGuide'de yayınlanan bir iş ilanı dikkatleri platformun üzerine çekti.

Yayımlanan iş ilanının detayları ve ödenecek ücret tutarı sosyal medyada kısa sürede tartışma yarattı. Şirket sekiz hafta boyunca sürecek olan Avrupa turu kapsamında istihdam edeceği çalışana aylık 3000 dolar maaş ödeyeceğini açıkladı. Rakam Türk Lirasıyla yaklaşık olarak 139 bin TL’ye denk geliyor.

ÜNİVERSİTE DİPLOMASI ŞART DEĞİL

İlan kapsamında istihdam edilecek olan kişi Amsterdam, Atina, Barcelona, Berlin, Lizbon, Roma, Dublin, Paris’i ziyaret ederek bu ziyaretler kapsamında insanlarla çeşitli iletişimler kuracak. Başka bir ifadeyle çalışanın bu seyahatleri kapsamında gözlem yapması isteniyor. Bu seyahatlerin ardından elde edilecek gözlemsel verilerle yabancılarla en kolay sohbet edebilen Avrupa şehirleri belirlenecek ve elde edilen veriler bir araştırmada kullanılacak,

Projenin temmuz ayinin ortasında başlaması planlanıyor, konaklama uçak bileti ve etkinlik masraflarının tamamı da şirket tarafından karşılanacak. İlana başvuranlar arasında seçilen kişi bulunduğu kentte insan ilişkileri üzerine saha görevlerini gerçekleştirecek.

Şirketin bu pozisyon için üniversite diploması talep etmiyor olması da dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. Başvuru yapabilmek için gereken tek resmi şart adayın Avrupa birliği ülkelerine seyahat etmesini engelleyen herhangi bir yasal kısıtlamanın bulunmaması olarak belirtiliyor.