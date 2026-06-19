Avrupa piyasalarında ABD-İran ve Fed tepkisi

Avrupa borsalarında haftanın dördüncü işlem gününde karışık bir görünüm hakimdi. Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,34 azalarak 637,14 puana gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,04 düşüşle 10.399,7 puana indi. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,37 yükselerek 25.026,8 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 artarak 8.467,98 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,18 değer kazanarak 52.688,22 puana çıktı. Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.52 itibarıyla yüzde 0,3 düşüşle 1,146 seviyesinden işlem gördü.

ABD-İRAN MUTABAKATI VE FED BEKLENTİLERİ PİYASALARI ETKİLEDİ

Avrupa piyasaları, ABD ve İran'ın imzaladığı mutabakat zaptına ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz artırımına gidebileceğine dair öngörülerin güçlenmesine odaklandı. ABD ile İran arasında savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakat zaptı İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalandı.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ KARARI

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde yüzde 3,75'te sabit bıraktı. Karar, İngiltere'deki ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerin devam ettiğini gösterirken, piyasalar tarafından yakından takip edildi.

AVRO BÖLGESİ'NDE İNŞAAT ÜRETİMİ ARTTI

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 artış gösterdi. Veri, bölgedeki inşaat sektöründeki toparlanmanın sinyallerini verirken, ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği destekledi.

(AA)