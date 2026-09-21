Avrupa Google'ın gözünün yaşına bakmadı

Avrupa Birliği’nin (AB) kişisel verilerin korunmasından sorumlu otoritesi olan İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), Google Ireland Limited hakkında yürüttüğü soruşturmaya ilişkin nihai kararını kamuoyuyla paylaştı.

Çeşitli Avrupa tüketici hakları kuruluşlarından gelen şikayetler üzerine başlatılan ve 25 Mayıs 2018 ile 4 Şubat 2020 arasındaki dönemi kapsayan soruşturma sonucunda, Google'a kullanıcıların konum verilerini mevzuata aykırı biçimde işlediği gerekçesiyle 403 milyon euro tutarında para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

ÜÇ AYRI İHLAL TESPİT EDİLDİ

Teknoloji devi Google, yürütülen incelemeler neticesinde birden fazla hukuki düzenlemeyi ihlal ettiği gerekçesiyle cezaya çarptırıldı.

Şirket; "web uygulama etkinliği" ile "konum geçmişi" sekmelerindeki konum verilerinin işleniş biçiminin hukuka uygunluğunu ve adilliğini kanıtlayamadı. Ayrıca "konum doğruluğu" başlığı altındaki kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuka uygunluk, adillik ve şeffaflık ilkelerine uyum sağlayamadığı tespit edilen Google, bu üç özelliğin tamamına ilişkin şeffaflık yükümlülüklerini yerine getiremediği için suçlu bulundu.

UYUMLU HALE GETİRMESİ İSTENDİ

Avrupa'daki merkezinin bu ülkede yer alması sebebiyle şirketin AB sınırları içindeki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde başlıca denetleyici otorite konumunda bulunan İrlanda DPC, verilen para cezasının yanı sıra Google'ın 6 ay gibi belirli bir süre içinde veri işleme faaliyetlerini ilgili mevzuata tamamen uygun hâle getirmesini talep etti.