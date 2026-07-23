Avrupa borsaları Merkez Bankası kararı sonrası düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) üç temel politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit tutmasının ardından günü düşüşle kapattı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,18 gerileyerek 639,27 puana indi.

Ülke bazında ise İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,8 düşüşle 51.315,84 puana gerilerken, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,56 kayıpla 24.763,12 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,64 azalışla 8.299,09 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,73 düşüşle 10.639,17 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,28 değer kaybederek 1,138 seviyesinde işlem gördü.

Piyasalarda, Orta Doğu'da devam eden savaşın yarattığı jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarına ilişkin belirsizlikler etkisini sürdürürken, ECB'nin faizleri sabit bırakma kararı sonrası negatif görünüm öne çıktı. (AA)

ECB'nin açıklamasında refinansman faizinin yüzde 2,40, mevduat faizinin yüzde 2,25 ve marjinal fonlama faizinin yüzde 2,65 seviyesinde bırakıldığı bildirildi.

Kararın ardından konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle yaşanan enerji şokunun enflasyon üzerindeki etkilerinin henüz tam olarak hissedilmediğini belirtti.

Lagarde, şirketlerin artan enerji maliyetlerini fiyatlarına yansıtmaya başladığını ifade ederek, "Şirketlerin girdi maliyetleri yükseliyor ve bu nedenle satış fiyatlarını artırmayı bekliyorlar. Temel enflasyondaki gelişmeler şu ana kadar kontrol altında kalmış olsa da enerji şokunun tüm etkileri henüz tamamen ortaya çıkmış değil. Ayrıca, enerji şokunun ikinci tur etkilerinin ortaya çıkabileceğine ilişkin riskleri de özellikle yakından izliyoruz. İkinci tur etkiler konusunda endişeliyiz ancak şu aşamada ikinci tur etkilerin ortaya çıktığına ilişkin belirgin işaretler görmüyoruz." dedi.