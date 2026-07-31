Asya devi faiz kararını açıkladı

Japonya Merkez Bankası (BoJ), temmuz ayına ait para politikası kurul toplantısında politika faiz oranını piyasaların öngörüleri doğrultusunda değiştirmeyerek mevcut konumunda bıraktı.

BOJ'DAN KADEMELİ NORMALLEŞME VE FAİZ ARTIŞI MESAJI

Toplantı sonrasında paylaşılan karar metninde, ülke ekonomisine dair büyüme tahminlerinin yukarı yönlü güncellendiği belirtilirken; genel ekonomik görünümün para politikasında kademeli biçimde normalleşmeye geçilmesine zemin hazırladığı ifade edildi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), temel enflasyon göstergelerinin orta vadeli süreçte yüzde 2 seviyesinde belirlenen hedefin üzerinde gerçekleşme olasılığının devam ettiğine dikkat çekti. Banka yönetimi ayrıca, fiyat görünümü ile ekonomik faaliyetlerin gidişatına bağlı olarak faiz artırımı hamlelerinin devam edebileceği yönündeki duruşunu korudu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞÜRÜLDÜ, BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

Diğer taraftan banka yetkilileri, uygulanan hükümet desteklerinin enflasyon üzerindeki baskısını göz önünde bulundurarak bu mali yıla ilişkin temel enflasyon öngörüsünü yüzde 2,8 seviyesinden yüzde 2,5 düzeyine çekti. Japonya Merkez Bankası (BoJ), mevcut mali yıl içerisinde Japon ekonomisinin yüzde 0,6 oranında bir büyüme kaydedeceğini tahmin ediyor.