Asgari Ücret İnisiyatifi'nden ara zam çağrısı: Mutlak yoksulluğun üzeri örtülemez

Asgari Ücret İnisiyatifi, “Asgari ücrete, tüm ücretlere ve emekli aylıklarına yeniden zam” talebiyle bu kez Sultangazi'nin Sultançiftliği Mahallesi'nde bir araya geldi. Düzenlenen eylemde yapılan basın açıklamasında, yıl başından bu yana devam eden enflasyon nedeniyle çalışanların ve emeklilerin alım gücünün ciddi şekilde düştüğü belirtilerek ara zam çağrısı yinelendi.

Açıklamada, hükümetin enflasyon beklentilerini sürekli güncellediği ancak ücretlerin aynı kaldığı savunularak, ekonomik yükün emekçilerin omuzlarına bırakıldığı ifade edildi. Son dönemde yaşanan siyasi gelişmelerin geçim krizinin üzerini örtmeye yetmeyeceği belirtilen açıklamada, "Mutlak butlan kararının ardından bu bayramda enflasyonu, işsizliği, yoksulluğu, emeklilerin hâlini konuşamadık. Ama mutlak butlan, yarattıkları mutlak yoksulluğun üstünü örtmeye yetmeyecek." denildi.

İnisiyatif, yılda yalnızca bir kez yapılan ücret artışlarının gerçek enflasyon karşısında yetersiz kaldığını belirterek, ücretlerin milli gelir ve gerçek enflasyon verileri dikkate alınarak yılda dört kez güncellenmesini talep etti. Ayrıca asgari ücretin, bir işçi ve ailesinin insanca yaşam koşullarını sağlayacak seviyeye yükseltilmesi gerektiği vurgulandı.

BAYRAK: PATRONLAR İÇİN BU KRİZ, FIRSATA ÇEVRİLMİŞ BİR SÖMÜRÜ DÜZENİDİR

Basın açıklamasının ardından Tekstil İşçileri Güç Birliği Sendikası Başkanı Erkan Bayrak da bir konuşma gerçekleştirdi. “Bugün ülkede kriz varsa, bu kriz işçinin, emeklinin krizidir. Patronlar için bu kriz, fırsata çevrilmiş bir sömürü düzenidir” diyen Bayrak şöyle konuştu:

“TÜİK’in açıkladığı sahte enflasyon rakamlarını tanımıyoruz. Biz pazarı biliyoruz, kirayı biliyoruz, faturaları biliyoruz; gerçek enflasyonu iliklerimize kadar yaşıyoruz. AKP hükümeti, Çalışma Bakanı, patronların, zenginlerin dostu Mehmet Şimşek’in yürüttüğü ekonomi politikaları işçiyi yoksullaştıran, emekliyi açlığa mahkum eden politikalardır. Bugün burada Asgari Ücret İnisiyatifi çatısı altında kurduğumuz bu birliktelik sadece bir basın açıklaması değildir. Bu, büyüyecek olan bir mücadelenin ilk adımlarıdır. Hak verilmez, mücadeleyle alınır”

EMEKLİ VATANDAŞ: BIRAK HARÇLIK VERMEYİ TORUNUMU GÖRMEYE GİDEMEDİM, YOL PARAM YOKTU

İnisiyatif’ten Derin Doğa Kuş eylemde yaptığı konuşmada emeklilerin geçim sıkıntısına da değinerek, “Torununa bayramda kaç kişi gönül rahatlığıyla harçlık verebildi?” dedi. Eyleme katılan bir emekli Kuş’un sorusuna, “Bırak harçlık vermeyi torunumu görmeye bile gidemedim. Yol param yoktu” şeklinde yanıt verdi.