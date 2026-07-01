Araç satış devir ve tescil işlemlerinde süre değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, Karayolları Trafik Kanunu’nda araç satış, devir ve tescil işlemlerine ilişkin süre değişti. Kanundaki “üç iş günü” ibaresi “on beş iş günü” oldu.

YENİ DÖNEM BAŞLADI

Araç satış, devir ve tescil işlemlerinde yeni dönem başladı.

Resmî Gazete’de yayımlanan 7587 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan süre düzenlemesi değiştirildi.

Düzenlemeye göre, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “üç iş günü” ibaresi “on beş iş günü” olarak değiştirildi. Böylece ilgili işlemler için öngörülen süre 3 iş gününden 15 iş gününe çıkarılmış oldu.

Resmî Gazete’de yer alan ilgili madde şöyle:

“MADDE 16- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “üç iş günü” ibaresi “on beş iş günü” şeklinde değiştirilmiştir.”

Yeni düzenleme, kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Böylece Karayolları Trafik Kanunu’ndaki ilgili süre artık 3 iş günü değil, 15 iş günü olarak uygulanacak.