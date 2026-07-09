Araç sahiplerine çağrı: Borcunu yapılandıran muayene yaptırabilecek

TÜVTÜRK, birikmiş cezalarını ve vergilerini ödeyemeyen milyonlarca kişi için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın uygulamasından faydalanıp borcunu taksite bağlayanların muayene yaptırabileceği açıkladı.

FAYDALANABİLMEK İÇİN 31 AĞUSTOS'A KADAR BAŞVURMAK GEREKİYOR

TÜVTÜRK, vergi borcu bulunan ve bu borçları yapılandırma kapsamına alan araba sahipleri için zorunlu araç muayenesi işlemlerine dair bir hatırlatma yayımladı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından koordine edilen bu düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin, gerekli başvuru süreçlerini en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar bitirmesi şart koşuluyor.

YAPILANDIRMA MUAYENE ENGELİNİ KALDIRIYOR

Yürürlükte olan mevcut kurallar çerçevesinde; motorlu taşıtlar vergisi (MTV), bu vergi tutarlarına eklenen gecikme faizleri ile cezalar, otoyol geçiş ücretlerinden kaynaklı borçlar ve trafik idari para cezaları bulunan araçların muayene işlemleri gerçekleştirilemiyor.

Buna karşılık, biriken bu borçların ilgili kanunlar kapsamında yapılandırılarak taksitlere bölünmesi durumunda, araba sahipleri için muayene engeli ortadan kalkıyor. Hazırlanan ödeme planı devam ettiği ve taksitler düzenli ödendiği sürece araç muayenesi yaptırılabiliyor. Bu sayede araçların trafiğe çıkmasının önündeki yasal kısıtlama kaldırılırken, gerekli yükümlülükler de yerine getirilmiş oluyor.

Araçlarına muayene yaptırmak amacıyla vergi borcu yapılandırmasından faydalanmak isteyen araba sahiplerinin, resmi başvurularını 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlamaları zorunlu tutuluyor. Söz konusu uygulamanın tüm ayrıntılarına Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.