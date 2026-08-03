Araç kiralamada belge zorunluluğu geliyor

Ticaret Bakanlığı araç kiralama sektörüne dönük yeni bir hukuki düzenlemeyi devreye sokmaya hazırlanıyor.

SEKTÖRDE YETKİ VE MESLEKİ YETERLİLİK DÖNEMİ

Hazırlıkları sürdürülen Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik kapsamında, oto kiralama faaliyeti yürüten işletmeler için mesleki yeterlilik belgesi ve yetki belgesi alınması zorunlu kılınacak.

Türkiye gazetesinin haberine göre hayata geçirilmesi planlanan bu düzenleme ile bilhassa turistik lokasyonlarda faaliyet gösteren kayıt dışı firmaların engellenmesi hedefleniyor.

SEKTÖR YILIN İLK YARISINDA 90 MİLYAR TL VERGİ ÖDEDİ

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) tarafından 2026 senesinin ilk altı aylık dönemine dair sektör verileri kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan rakamlara göre araç kiralama sektörünün ödediği toplam vergi miktarı 90 milyar liraya ulaştı. Aynı zaman diliminde günlük araç kiralama alanında 2,2 milyon adet sözleşme akdedildi.

SEKTÖR TEMSİLCİSİNDEN "UYGULANABİLİRLİK" UYARISI

Yapılması planlanan mevzuat değişikliğini değerlendiren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün, hazırlanacak yönetmeliğin uygulanabilir nitelikte olmasının büyük önem taşıdığına dikkati çekti. Tangün, kiralama yapan işletmelere aşırı yük bindirecek nitelikteki koşulların sektör dengeleri bakımından olumsuz neticeler doğurabileceğini ifade etti.