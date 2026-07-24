Araba ve motora asgari vergi geliyor!

Binek otomobiller ile motosikletlerin ÖTV hesaplama sisteminde kapsamlı bir mevzuat değişikliğine gidildi. En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini içeren torba kanun teklifinin görüşmeleri sırasında verilen önergeyle, söz konusu araç gruplarına asgari maktu vergi şartı eklendi.

TORBA KANUN TEKLİFİNE ÖNERGEYLE EKLENDİ

ekonomim.com'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre düzenlemeyle birlikte, ÖTV II sayılı listede kapsama alınan binek araçlar ile motosiklet kategorisindeki taşıtlar için asgari maktu vergi esası getirildi.

Yapılan bu hukuki adımla, oransal hesaplama sonucunda ortaya çıkan ÖTV tutarı belirlenen taban seviyenin altında kalsa dahi, kanunla çitlenen asgari maktu ÖTV miktarı mükelleften tahsil edilecek.

MOTORLARA VE OTOMOBİLLERE TABAN BANT GELDİ

Kabul edilen önergenin ayrıntılarına göre; 4 kW gücün altında kalan elektrikli motosikletler ve scooterlar bu uygulamanın dışında tutuldu. Bu istisna dışında kalan motosiklet grubu için uygulanacak en düşük asgari maktu vergi tutarı 30 bin lira olarak belirlendi. 8703 GTP kodlu binek otomobillerde ise alınacak vergi miktarı 100 bin liranın altında hesaplanamayacak.

CUMHURBAŞKANINA 10 KATA KADAR YETKİ

Diğer taraftan, hazırlanan önerge vasıtasıyla 41760 sayılı ÖTV Kanununun 12’nci maddesine yeni bir fıkra dahil edildi.

İlgili maddeye eklenen hükümle birlikte, belirlenen ÖTV tutarlarını 10 katına kadar artırma veya sıfır seviyesine kadar indirme hususunda Cumhurbaşkanına tam yetki tanındı.