Araba alamadılar! ÖTV ve kredi şartları sektörü de halkı da tüketti!

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda, sene başından eylül sonuna kadarki 9 aylık evrede toplam otomotiv imali geçen sene aynı periyoda kıyasla yüzde 6 gerileyerek 971 bin 159 adede indi.

Otomobil imali ise yüzde 17 kayıpla 528 bin 366 adede çekildi. Traktör imalatı dahil edildiğinde toplam rakam 986 bin 584 adet seviyesinde gerçekleşti.

İmalattaki düşüşe karşılık ticari araç sınıfında ivme yakalandı. Sene başından bu yana geçen dokuz ayda ticari araç imali yüzde 12, hafif ticari araç imali yüzde 13, ağır ticari araç imali ise yüzde 7 tırmandı.

Otomotiv fabrikalarının bant verimliliğini gösteren kapasite kullanım oranı yüzde 61 seviyesinde gerçekleşti. Kapasite kullanımı hafif araç kulvarında yüzde 62, kamyonlarda yüzde 59, otobüs ile midibüs grubunda yüzde 67 ve traktörlerde yüzde 27 olarak kayıtlara girdi.

OTOMOTİV İHRACATI 31,1 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Ocak-eylül sürecinde otomotiv dış satımı adet ölçeğinde yüzde 11 gerileyerek 685 bin 671 seviyesine indi. Otomobil dış satımında yüzde 27 düşüş yaşanırken, ticari araç dış satımı yüzde 11 yükseldi. Traktör dış satımı da yüzde 13 tırmanışla 9 bin 381 adede ulaştı.

Araç dış satımındaki adet bazlı düşüşe karşın sektörün toplam dış satım kazancı yüzde 3 artış kaydederek 31,1 milyar dolar seviyesini buldu. Otomotiv kolu, Türkiye'nin sektörel dış satımında yüzde 17 oranındaki payıyla lider konumunu sürdürdü.

Otomobil dış satımının parasal değeri yüzde 8 eksilerek 7,8 milyar dolara inerken, ana sanayi dış satımı yüzde 2,2, tedarik sanayisi dış satımı ise yüzde 3,7 seviyesinde tırmandı.

OTOMOTİV PAZARI YÜZDE 13 DARALDI

Türkiye sınırları dahilinde toplam otomotiv pazarı, sene başından bu yana gecen 9 ayda önceki sene aynı evreye kıyasla yüzde 13 küçülerek 832 bin 521 adede geriledi. Otomobil satış adetleri de yüzde 15 azalarak 627 bin 977 seviyesine indi.

Dışarıdan getirilen ithal otomobil satışları yüzde 23 azalırken, yerli imalat otomobil satışları yüzde 2 oranında tırmandı. Otomobil pazarında yerli imalatın payı yüzde 36, ithal araçların payı ise yüzde 65 olarak hesaplandı.

Hafif ticari araç pazarında toplam satışlar yüzde 5, ithal araç satışları yüzde 9 çekildi. Yerli hafif ticari araç satışları ise yüzde 11 arttı. Bu sınıfta yerli araçların pazar payı yüzde 24, ithalatın payı yüzde 76 gerçekleşti. Ağır ticari araç pazarı da aynı süreçte yüzde 7 daraldı.

YERLİ ARAÇLARIN PAZAR PAYI YÜKSELDİ

Toplam otomotiv pazarında yerli imalatın payı, geçen senenin ilk dokuz ayında yüzde 29 seviyesinde seyrederken bu sene yüzde 34'e çıktı. Fakat bu oran, 2020 senesinde ulaşılan yüzde 46'lık zirve seviyenin gerisinde kaldı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, Hyundai markasının ağustos ayında imalatına adım attığı Ioniq 3 ile Oyak Renault ve Tofaş'ın son çeyrekte banda indireceği yeni tiplerin imalat ve dış satımı destekleyeceğini öngördüklerini aktardı.

Hayata geçirilen yatırımların olumlu neticelerinin ilerleyen aylarda ve önümüzdeki senede daha belirgin biçimde görüleceğini dile getiren Eroldu, mevcut imalat rakamlarını karamsar biçimde yorumlamadıklarını kaydetti.

ÖTV VE FİNANSMAN KOŞULLARI İÇ PAZARI ETKİLİYOR

İç pazardaki daralma sürecinde fiili olarak yüzde 75-80 seviyesine dayanan ÖTV (Özel Tüketici Vergisi) oranları ile kredi imkânlarının zorlaşmasının etkili olduğunu açıklayan Eroldu, nüfus artışına bağlı talebin daralmanın daha da derinleşmesini engelleyeceğini tahmin etti.

Eroldu, yeni modellerin banttan inmesiyle yerli araçların pazar payının daha da yukarı taşınmasını beklediklerini aktardı.