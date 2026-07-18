Apple, Türkiye'de dijital abonelik ücretlerine zam yaptı
Teknoloji devi Apple, Türkiye pazarında Apple Music ve iCloud+ servislerine büyük bir zam dalgası başlattı.
Apple, resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu güncellemeyle Türkiye'deki dijital abonelik fiyatlarını yeniden düzenledi.
Apple Music paketlerinde zam oranı yaklaşık yüzde 50'ye ulaşırken, iCloud+ depolama hizmetlerinde fiyat artışı yüzde 25 ile yüzde 37,5 arasında değişim gösterdi.
APPLE MUSIC PAKETLERİNDE YÜZDE 50'YE YAKIN ARTIŞ
Yeni tarife ile birlikte Apple Music aboneliklerinde gerçekleşen fiyat artışları şu şekilde oldu:
Öğrenci paketi: Aylık 32,99 TL'den 49,99 TL'ye yükseldi.
Bireysel paket: Aylık 59,99 TL'den 89,99 TL'ye çıktı.
Aile paketi: Aylık 149,99 TL olarak güncellendi.
ICLOUD+ DEPOLAMA HİZMETLERİNE ZAM
Apple'ın bulut depolama çözümü iCloud+ servislerinde de paket bazlı fiyat artışları hayata geçirildi:
50 GB paketi: 39,99 TL'den 49,99 TL'ye yükseldi.
200 GB paketi: 129,99 TL'den 169,99 TL'ye çıktı.
2 TB paketi: 399,99 TL'den 549,99 TL'ye ulaştı.
6 TB paketi: 1.299,99 TL'den 1.699 TL'ye çıkarıldı.
12 TB paketi: 2.499,99 TL'den 3.399 TL'ye yükseltildi.