Ankara'dan aldığı haberi duyurdu: Bağ-Kur düzenlemesi mutlaka yapılacak! Tarih de verdi

Kendi adına ve hesabına ticaret yapanlar, eski adıyla Bağ-Kur, yeni adıyla 4/1-b statüsünde yer alıyor. Şirket ortaklarından mahalle esnafına kadar geniş bir kesimi kapsayan bu sistemde bir grup için adaletsiz bir uygulama var. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrasında da adaletsizlik derinleşti.

"ESNAFIN BÜTÇESİ DELİK DEŞİK OLDU"

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) çalışanları 5.000 ila 5.975 günle emeklilik hakkı kazanırken, Bağ-Kur'lu esnaf 9.000 gün prim ödemek zorunda bırakıldı. SGK Uzmanı İsa Karakaş’ın köşe yazısında "esnafın prim bütçesi derinleşen krizle birlikte tamamen delik deşik oldu" diyerek konuyu gündeme taşıdı.

9.000 GÜN CENDERESİ VE GECİKEN VAATLER

Devlet tarafından sunulan borç yapılandırma fırsatlarına rağmen erkek esnaf primlerini ödemekte büyük güçlük yaşadı. Esnaf ve sanatkar odalarının baskısıyla birlikte Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesinde 9.000 gün prim şartının 7.200 güne indirileceği ve böylece 5 yıl yani 1.800 gün daha az prim ödeneceği duyurulmuştu.

Karakaş, bir milyona yakın esnafın, aradan geçen üç yılı aşkın süredir bu müjdenin gerçekleşmesini beklediğini yazdı.

KULİS BİLGİLERİ VE YÜRÜRLÜK TAKVİMİ

Hükümetin Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yürüttüğü sıkı maliye politikaları ve enflasyonla mücadele gerekçesiyle geciken düzenlemeye dair kulis bilgilerini aktaran Karakaş'ın belirttiğine göre Bağ-Kur prim eşitlemesine yönelik aktüeryal hesaplamalar ve maliyet analizleri tamamlandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ SENE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

Yasal düzenleme metninin hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulmasının ardından, beklenen reformun önümüzdeki sene yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

KİMLER KAPSAMDA, KİMLER DIŞINDA KALACAK?

Kamuoyunda yer alan yaygın kanının aksine, düzenleme tüm Bağ-Kur'luları kapsamayacak. İsa Karakaş’ın paylaştığı sınırlara göre, düzenlemeden yalnızca küçük esnaf ve sanatkarlar yararlanarak prim şartını 7.200 güne düşürebilecek.

Şirket ortakları ile büyük işyeri sahipleri bu haktan mahrum bırakılacak ve onlar için 9.000 gün şartı geçerliliğini korumaya devam edecek. Kadın Bağ-Kur'lular ise EYT kapsamında zaten 7.200 gün şartına sahip olduğundan bu indirimden doğrudan etkilenmeyecek; ancak EYT sonrası dönem için 9.000 gün kuralına tabi olan kadınlar açısından düzenlemenin avantaj sağlama ihtimali bulunuyor.