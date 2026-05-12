Altının 8 bin lirayı nasıl göreceğini tarih vererek açıkladı: Düğün yapacaklara taktikleri verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın, gümüş ve borsada yaşanan hareketliliğin ardından katıldığı yayında piyasalardaki durumu değerlendirdi. Altında sert hareketlerin beklendiğini hatırlatan İslam Memiş, güvenli limanda yönün yukarı olduğunu vurguladı. Gram altının 8 bin lira ve üzerini görmesinin mümkün olduğunu ifade eden Memiş, temmuz-ağustos aylarına işaret etti. Düğün yapacaklara da altın maliyetinden, maddi sürecin yönetimine kadar taktikleri verdiği bir yazı kaleme aldı.

ALTININ 8 BİN LİRAYI NASIL GÖRECEĞİNİ TARİH VEREREK AÇIKLADI

Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasaların ABD-İran gerginliğinin gölgesinde "yeni bir hikaye" arayışında olduğunu belirtti. Piyasaların barış umudunu fiyatladığını ifade eden Memiş, altının son iki aydır bilinçli olarak baskı altında tutulduğunu ve 2026 yılının bir "manipülasyon yılı" olduğunu vurguladı.

Gün içinde ons altının 4 bin 620 dolardan 4 bin 731 dolara, gram altının ise 6 bin 820 liradan 6 bin 920 liraya yükselerek 100 birimlik değer kazandığına dikkat çeken Memiş, bu yükseliş trendinin devam edeceğini öngördü.

Merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi ve petrol fiyatlarındaki hasarın sürmesi nedeniyle altının güvenli liman özelliğini koruduğunu belirten Memiş, hedef rakamları şu şekilde sıraladı:

"Mayıs ayı içinde 7 bin lira seviyesinin üzerine yerleşen bir gram altın, temmuz-ağustos aylarında 8 bin lira seviyesinin üzerine yerleşen bir gram altın olabilir."

Memiş, yatırımcıların bu süreçte uzun vadeli strateji belirlemesi ve "bekleme modunda" kalarak sabırlı olması gerektiğini hatırlattı.

DÜĞÜN YAPACAKLARA TAKTİKLERİ VERDİ

İslam Memiş, altın borcu olanlar ve düğün hazırlığı yapanlar için mevcut fiyatların bir fırsat sunduğunu belirtti. Ocak ayındaki tarihi zirvelerle bugünkü fiyatları kıyaslayan Memiş, 10 gramlık bir bilezikte 10 bin lira, çeyrek altında ise 1.500 liralık bir gerileme yaşandığını ifade etti.

Birikimlerin korunması ve doğru yönetilmesi adına şu kritik taktikleri paylaştı:

Model Seçimi: Düğün için alınan altınlarda, düğünden sonra da kullanılabilecek modeller tercih edilmeli; sırf takı amaçlı modellerde işçilik maliyetine girilmemelidir.

Muhafaza ve Güvenlik: Takılar kesinlikle evde tutulmamalı veya kuyumcu esnafına emanet edilmemelidir. Fiziksel olarak banka kasası kiralanmalı ya da bankaların "altın günleri" aracılığıyla birikimler 24 ayar olarak altın hesaplarına aktarılmalıdır.

Finansal Yönetim: Eşlerin birbirlerinden haberdar olması için bankada ortak hesap açılmalı, takılar hemen bozdurulup kripto para gibi spekülatif piyasalara girilmemelidir.

Borçlanma ve Hedef: Düğün alışverişinde mümkün olduğunca TL taksitli borçlanma tercih edilmelidir. Birikimlerin "ev almaya yetmediği" düşünülmemeli; altınlar peşinat olarak değerlendirilip kura yoluyla TL borçlanarak konut sahibi olma hedefi konulmalıdır.

Para piyasaları için yoğun bir haftaya girildiğini hatırlatan Memiş; Çin, Almanya, ABD ve Japonya’dan gelecek enflasyon verileri ile TCMB’nin enflasyon raporunun piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını sözlerine ekledi.