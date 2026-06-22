Altını dibe yollayan doları fırlattı: Zirve yaptı

Küresel piyasalarda kartlar yeniden dağıtılmaya başlandı. Fed’in yeni başkanı Kevin Warsh’un şahin hamleleriyle dolar endeksi son 13 ayın zirvesine tırmanırken, ABD ve İran arasında sağlanan 14 maddelik tarihi mutabakat emtia piyasalarını adeta sarstı. Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla petrol fiyatlarındaki risk primi düşerken, güçlü doların baskısıyla ons altın ve değerli metaller çakıldı.

ALTINI DİBE YOLLAYAN DOLARI FIRLATTI

Fed, yeni başkanı Kevin Warsh yönetiminde gerçekleştirdiği 17-18 Haziran toplantısında politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Ancak bankanın 2026 sonu medyan faiz tahminini yüzde 3,4'ten yüzde 3,8'e yükseltmesi ve katılımcıların yarısının bu yıl en az bir faiz artırımı daha öngörmesi sıkı duruşun uzun süre korunacağını netleştirdi.

Karar metninin radikal bir şekilde kısaltılması piyasada belirsizliği tırmandırırken, Başkan Warsh’un enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde olduğunu vurgulayan "şahin" açıklamaları doları adeta uçurdu.

Hafta içinde 101,1 seviyesine kadar fırlayarak son 13 ayın zirvesini gören dolar endeksi, altın ve değerli metaller üzerinde devasa bir satış baskısı yarattı. Faiz getirisi olmayan varlıklardan kaçışla birlikte haftalık bazda gümüş yüzde 5, platin yüzde 3,2, paladyum yüzde 1,9 ve ons altın yüzde 1,3 değer kaybetti; spot altının onsu haftayı 4 bin 169 dolar seviyelerinde kapattı.

Çin ekonomisindeki yavaşlama sinyalleriyle birleşen güçlü dolar dalgası, sanayi metallerini de vurdu; alüminyum yüzde 4,4, bakır ise yüzde 2 oranında geriledi.

EMTİA VE ENERJİ DIŞINDAKİLER ZİRVE YAPTI

Emtia piyasasındaki bir diğer büyük kırılma ise jeopolitik cephede yaşandı. ABD ve İran'ın Pakistan arabuluculuğunda imzaladığı 14 maddelik tarihi mutabakat, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasını kaldırarak tanker geçişlerini yeniden başlattı.

Küresel enerji arzının toparlanacağı beklentisi ve 60 günlük müzakere sürecinde geçiş ücreti alınmayacağının açıklanmasıyla Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 6,7 gibi sert bir düşüş kaydetti.

Enerji ve metallerde satıcılı bir seyir hakimken, tarım ve yumuşak emtia grubu hava koşullarının etkisiyle pozitif ayrıştı. ABD'de kışlık buğday üretiminin 1965-1966 sezonundan bu yana en düşük seviyeye gerileyeceği endişesiyle buğday fiyatları yüzde 2,9 yükseldi.

Diğer taraftan El Nino hava olayının tetiklediği aşırı yağışlar Brezilya ve Batı Afrika'daki tarım alanlarını vurunca, kahve fiyatları yüzde 4,9 tırmandı, kakaonun ton başına fiyatı ise haftayı yüzde 10'luk dev bir sıçrayışla tamamladı.