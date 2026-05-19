Altını belirsizlik vurdu: Yokuş aşağı dibe çekiliyor!

Küresel piyasalarda yaşanan derin belirsizliklerin gölgesinde altın fiyatları üzerindeki baskı her geçen saat ağırlaşıyor.

Gram altın, yeni işlem gününe aşağı yönlü bir grafik çizerek başlamasının ardından 6 bin 655 lira seviyesinden alıcı buluyor. Geride kalan günde uluslararası piyasalarda ons fiyatında tecrübe edilen tırmanışa paralel olarak değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanış verisine kıyasla yüzde 0,8 oranında bir artış yakalayarak 6 bin 691 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTININDA DA KAYIP VAR

Yeni güne düşüş eğilimiyle giren gram altın, saat 10.30 itibarıyla bir önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,5 oranında altında, 6 bin 660 lira bandında hareket ediyor.

Uluslararası emtia piyasalarında altının ons fiyatı ise önceki kapanış değerine kıyasla yüzde 0,5 oranında geri çekilerek 4 bin 544 dolar seviyesine yerleşti.

Türkiye genelinde finans piyasalarının kapalı olduğu süreçte, küresel arena genelinde güne kayıpla başlayan değerli metal, seans içindeki sert dalgalanmaların ardından ons başına 4 bin 538 dolar seviyesine kadar geriledi.

Singapur piyasalarındaki gün ortası işlemlerinde ise spot altın yüzde 0,7 oranında değer kaybederek ons başına 4.536,52 dolardan işlem gördü. Emtia piyasasındaki bu satış dalgasından gümüş de nasibini aldı; gümüş fiyatları yüzde 2 oranında sert bir düşüş göstererek 75,80 dolara indi.

Benzer şekilde platin ve paladyum gibi diğer değerli metaller de günü kayıpla sürdürdü.

TRUMP'IN ERTELEME AÇIKLAMASI BELİRSİZLİĞİ BİTİRMEDİ

Küresel finans koridorlarında, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın İran yönetimine karşı planlanan askeri saldırıyı bir süreliğine ertelediğini duyurmasına rağmen, Ortadoğu coğrafyasındaki jeopolitik riskler varlığını koruyor. Taraflar arasında somut ve kalıcı bir anlaşma zemininin henüz tesis edilememiş olması ve ham petrol fiyatlarının yüksek seyrini istikrarlı bir şekilde sürdürmesi, enflasyonist risklerin küresel piyasalardaki fiyatlama mekanizmaları üzerindeki baskısını canlı tutuyor.

Piyasa uzmanları, bugün yurt içinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatili vesilesiyle piyasaların işlemlere kapalı olduğuna dikkat çekti.

Uzmanlar, günün geri kalanında yurt dışı veri takviminde Euro Bölgesi (Avrupa Para Birliği kullanan ülkeler) genelindeki ticaret dengesi ile ABD cephesinden gelecek olan bekleyen konut satışları istatistiklerinin yatırımcılar tarafından yakından izleneceğini ifade etti.

PETROL VE TAHVİL FAİZLERİ ALTININ CAZİBESİNİ BAZ ALDI

Enerji maliyetlerindeki yüksek seyrin tetiklediği küresel enflasyon endişeleri kesintisiz sürerken, ABD Hazine tahvili getirileri uzun yılların en yüksek seviyelerine yakın seyretmeye devam etti. Alternatif getirilerin bu denli yüksek olması, faiz getirisi sağlamayan altının yatırım cazibesini ciddi ölçüde zayıflatıyor. Bu süreçte uluslararası para piyasalarında ABD dolarının gücünü gösteren Dolar endeksi de yüzde 0,2 oranında yükseliş kaydetti.

Savaşın ilk patlak verdiği günlerde sert düşüşler kaydeden altın fiyatları, küresel enflasyon korkuları ve merkez bankalarının parasal gevşeme adımlarına başvurabileceği ihtimalleriyle gerileme hızını yavaşlatsa da, çatışmaların başlangıcından bu yana geçen sürede toplamda yaklaşık yüzde 14 oranında değer kaybına uğradı.

"FAYDALI OLARAK GÖRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC) Stratejisti Vasu Menon, Ortadoğu'daki sıcak çatışma ortamının yanı sıra petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki belirsizlik dalgasının kısa vadeli periyotta altın üzerinde baskı unsuru olmaya devam edebileceğini vurguladı. Menon, durumu tırnak içindeki şu sözlerle özetledi:

"Küresel çapta yaşanan ve önümüzdeki yıllarda hız kazanması beklenen önemli siyasi ve ekonomik değişiklikler göz önüne alındığında, altını küresel belirsizliklere karşı faydalı bir korunma aracı olarak görmeye devam ediyoruz"