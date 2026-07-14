Altını 8 bin lira yapacak 3 şartı tek tek açıkladı: 'Ralli beklemeyin' diyerek de uyardı

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde altın piyasalarındaki dalgalı seyir sürerken, Ekonomist Filiz Eryılmaz altının geleceğine ilişkin beklentilerini paylaştı.

'RALLİ BEKLEMEYİN' DİYEREK DE UYARDI

TGRT Haber'e konuşan Eryılmaz, değerlendirmelerinin yatırım tavsiyesi olmadığını belirterek farklı senaryoları rakamlarla anlattı. Eryılmaz, son 1,5-2 yılda görülen kesintisiz yükseliş döneminin geride kaldığını belirterek, yatırımcıların daha temkinli beklentiler içinde olması gerektiğini söyledi.

"Bu yıl en iyi senaryoda bile altının soluksuz gittiği ve çok büyük paralar kazandırdığı o güçlü rallileri beklememek lazım" diyen Eryılmaz, 2026 yılı için olumlu senaryonun üç temel koşula bağlı olduğunu ifade etti.

ALTINI 8 BİN LİRA YAPACAK 3 ŞARTI TEK TEK AÇIKLADI

Eryılmaz, gram altını yaklaşık 8 bin lira seviyesine çıkması için Orta Doğu'daki savaşın sona ermesi, petrol fiyatlarının varil başına 70-75 dolar bandında seyretmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı yapmayarak faizleri sabit tutması gerektiğini söyledi.

Bu şartların gerçekleşmesi halinde ons altının 4 bin 850-4 bin 900 dolar, gram altının ise yaklaşık 8 bin lira seviyelerine yükselebileceğini öngördü.

Fed'den kısa vadede faiz indirimi beklemediğini ifade eden Eryılmaz, piyasaların olası bir faiz artışını büyük ölçüde fiyatladığını söyledi. Fed'in tek faiz artışı yapması halinde ons altının 4 bin 500-4 bin 600 dolar seviyelerine gerileyebileceğini belirten Eryılmaz, bunun gram altına 7 bin-7 bin 500 lira olarak yansıyacağını dile getirdi.

Asıl riskin ise piyasaların şu an fiyatlamadığı ikinci bir faiz artışı olduğunu belirten Eryılmaz, bu senaryoda ons altının 4 bin-4 bin 500 dolar bandına, özellikle 4 bin 200-4 bin 300 dolar seviyelerine kadar çekilebileceği uyarısında bulundu.

Eryılmaz, savaşın sona ermesi halinde 2027 yılının hem altın hem de gümüş açısından daha olumlu geçebileceğini söyledi.

Fed'in 2027 yılında faiz artırımlarını tamamlayıp faiz indirimlerine başlayabileceğini ifade eden Eryılmaz, bunun değerli metalleri destekleyebileceğini kaydetti.

ENFLASYON TAHMİNİNİ DE YÜKSELTTİ

Filiz Eryılmaz, değerlendirmesinde Türkiye'nin enflasyon görünümüne de değindi.

Bölgesel gerilim öncesinde 2026 yıl sonu enflasyonunu yüzde 24 olarak öngördüğünü belirten Eryılmaz, savaşın ekonomik etkilerini dikkate alarak bu tahminini yüzde 29'a yükselttiğini açıkladı.

Eryılmaz, savaşın sona ermesi halinde 2027 yıl sonu enflasyonunun ise yüzde 20-21 bandında gerçekleşmesini beklediğini ifade etti.