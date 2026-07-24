Her şey tepetaklak oldu: Altından hızla vazgeçiyorlar!

Sene başında jeopolitik risklerin de etkisiyle tırmanışa geçen ve yatırımcısına güven veren ons altın, son aylarda sert bir düzeltme dalgasının içine girdi.

DÜNYA ALTIN KONSEYİ VERİLERİ: ZİRVEDEN DİBE SERT DÜŞÜŞ

Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından paylaşılan rakamlara göre, ocak ayının sonunda gün içerisinde 5.595 dolar seviyesini test eden spot altın, haziran ayının sonuna gelindiğinde 4.000 dolar sınırının altını gördü. Son günlerdeki fiyatlamalara bakıldığında ise altının 4.000 ile 4.100 dolar bandı arasına sıkıştığı gözlemleniyor. Zirveden yaşanan bu büyük değer kaybı, bireysel yatırımcıların piyasadaki tercihlerini de temelden sarstı.

TCMB ANKETİ: ALTINDAN BÜYÜK KAÇIŞ RAKAMLARA YANSIDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen Temmuz 2026 Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçları, altından kaçışı net verilerle ortaya koydu. Ankette katılımcılara yöneltilen "Kur ve enflasyon beklentileriniz ışığında yatırım yapabilecek nakit varlığınız olsa hangisini tercih edersiniz?" sorusuna "Altın alırım" yanıtını verenlerin oranı, temmuz ayında yüzde 40,3 seviyesine inerek yılın en düşük oranını kaydetti.

ALTIN TERCİH EDENLERİN ORANI AYLAR İÇİNDE NASIL ERİDİ?

Ocak ayında yüzde 52,8 olan "Altın alırım" diyenlerin oranı, şubat ayında yüzde 55,5 seviyesine ulaşarak zirve yapmıştı. Ancak fiyatlardaki gerilemeyle birlikte bu oran mart ayında yüzde 55,2, nisan ayında yüzde 48,8, mayıs ayında yüzde 48,3 ve haziran ayında yüzde 44,3'e kadar düştü. Ortaya çıkan bu tabloya göre; altını tercih edenlerin oranı şubat ayındaki zirve noktasına kıyasla 15,2 puan, yılbaşına kıyasla ise 12,5 puanlık net bir azalma gösterdi.

HALK GAYRİMENKUL VE MEVDUATA YÖNELDİ

Altına olan güvenin ve ilginin zayıflaması, parası olan kitleleri alternatif yatırım araçlarına itti. Ankette "Ev, dükkan veya arsa alırım" diyenlerin oranı ocak ayındaki yüzde 31,2 seviyesinden, temmuz ayında yüzde 38,5'e fırladı. Aynı dönemde vadeli mevduat hesaplarını tercih edeceğini beyan edenlerin oranı da artarak yüzde 6,8 ile yılın en yüksek oranına ulaştı.

UZMANLARIN TESPİTİ: KAR SATIŞLARI VE FAİZ BEKLENTİSİ

Piyasa uzmanları, altındaki bu sert fiyat düşüşünün ardında; tarihi zirvelerde büyük yatırımcıların yaptığı kar realizasyonlarının (satışların), küresel çapta devam eden yüksek faiz beklentilerinin ve yatırımcıların risk algılarındaki değişimlerin etkili olduğunu belirtiyor.

Dünya Altın Konseyi (WGC) yetkilileri de, yılın ilk yarısında yaşanan bu şiddetli dalgalanmaların ardından, altın fiyatlarının artık daha dengeli bir bant içinde hareket etmesini bekliyor. Sonuç olarak veriler; altının teorik olarak güvenli liman vasfını korusa da, fiyatlardaki bu ani çakılışın bireysel yatırımcıdaki alım iştahını kapattığını kanıtlıyor.