Altında kader günü! Dün gelen veriyle çakılmıştı bugün yoluna bakacak!

Küresel piyasalarda gözler Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) gelecek kritik verilere çevrilmişken, altın fiyatları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Ancak Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceği yönündeki beklentilerin kuvvetlenmesi, değerli metal üzerindeki baskıyı artırarak üst üste üçüncü haftalık kayba zemin hazırladı.

ALTIN FİYATLARI

Spot altın cuma günü saat 11:00 itibariyle sınırlı bir primle 4.346 dolar seviyesine tutunmaya çalışsa da bu hamle haftalık kayıpları telafi etmeye yetmedi.

Ons altın hafta başından bu yana yüzde 2 değer kaybetti.

Gram altın ise 6.789 Türk Lirası'ndan işlem görüyor.

PİYASALARIN KİLİTLENDİĞİ NOKTA: ABD ENFLASYON VERİSİ

Piyasalar, Amerika Merkez Bankası’nın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği kritik faiz kararı öncesinde açıklanacak ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine kilitlendi.

Fed'in faiz kararında etkili olması beklenen veri saat 15:30'da açıklanacak. Beklentilerin üzerinde gelebilecek bir enflasyon rakamının, Amerika Merkez Bankası’nın şahin tutumunu destekleyerek altın kanadındaki satış baskısını daha da derinleştirebileceği belirtiliyor.

Sıkılaşma beklentilerini tetikleyen asıl hamle ise ağustos ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinden geldi. Amerika’da nihai talep ÜFE’sinin ağustosta yüzde 0,4 artış kaydetmesi ve temmuz verisinin yukarı yönlü revize edilmesi, piyasalarda faiz artışı ihtimalini kuvvetlendirdi.

Verinin ardından spot altın günü yaklaşık yüzde 2'lik sert bir düşüşle tamamlamıştı.

UZMANLAR NE DİYOR?

Finans uzmanları, yüksek gelecek bir enflasyon verisinin Amerika tahvil faizleri ile dolar endeksini yukarı taşıyacağını öngörüyor. Faiz getirisi sunmayan altının, güçlü dolar ve yüksek tahvil getirisi karşısında cazibesini yitirerek daha fazla baskı altında kalabileceği ifade ediliyor.

Değerli metaller faiz baskısıyla gerilerken, Ortadoğu’da tırmanan jeopolitik gerilim enerji piyasalarını hareketlendirdi. Yemen’deki Husilerin stratejik bölgelerde kontrolü ele geçirdiğine dair haber akışı, küresel arz endişelerini artırdı. Bu gelişmeyle birlikte Brent ve Amerika ham petrolünün haftayı 100 dolar eşiğinin üzerinde kapatması bekleniyor.