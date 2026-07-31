Altında aylar sonra bir ilk yaşandı!

Haftanın son işlem gününe girilirken altın fiyatlarında, yatırımcıların kar satışlarına yönelmesi ve ABD Doları'nın yeniden değer kazanması neticesinde gerilemeler kaydedildi.

Yaşanan günlük düşüşlere karşın kıymetli metal, ay geneline yayılan güçlü alımların etkisiyle son beş aylık periyodun ilk aylık yükselişini tamamlamaya hazırlanıyor.

Piyasa verilerine göre ons altın bugün satıcılı bir seyir izlerken, öğlen seansında saat 14.15 itibarıyla 4 bin 55 dolar seviyesinden işlem gördü. Günlük sarkmaya rağmen ons altın, haftalık bazda yüzde 0,6, aylık bazda ise yaklaşık yüzde 1,7 oranında değer kazanma patikasında ilerliyor. Ons altındaki gevşemeye paralel olarak yönünü aşağı çeviren gram altın ise öğlen seansında saat 14.15 sularında 6 bin 194 lira seviyesinde seyretti.

4 BİN DOLAR SEVİYESİ KRİTİK EŞİK OLARAK ÖNE ÇIKTI

Bloomberg HT tarafından aktarılan bilgilere göre, KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altın fiyatlarındaki geri çekilmenin temelinde kâr realizasyonları ile ABD Doları'ndaki toparlanmanın yattığını dile getirdi. Değerli metalin bu ay kuvvetli bir performans sergilediğine işaret eden Waterer, özellikle 4 bin dolar bandının güçlü bir destek noktası oluşturduğunu ve olası düşüşlerde alıcıların bu seviyeye yöneldiğini ifade etti.

GÜÇLENEN DOLAR KIYMETLİ METALI BASKILADI

Ocak 2023 tarihinden bu yana en keskin günlük düşüşünü perşembe günü kaydeden ABD doları, cuma günü yüzde 0,3 oranında değer kazandı. Doların yeniden güç kazanması, ABD doları cinsinden fiyatlandırılan altını farklı para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha masraflı hale getirerek kıymetli metal üzerindeki baskıyı tırmandırdı.

FED'İN EYLÜL AYI FAİZ KARARI BEKLENİYOR

ABD Merkez Bankası (Fed), gerçekleştirdiği son toplantıda politika faiz oranını beklentiler doğrultusunda sabit tuttu. Fed Başkanı Kevin Warsh ise önümüzdeki döneme dair net bir patika işaret etmedi. Buna karşın finansal piyasalarda faiz artırımı öngörüleri varlığını korurken, CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar Fed'in eylül ayında faiz artışına gitme olasılığını yüzde 63 seviyesinde fiyatlandırıyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ CANLI TUTUYOR

Ortadoğu sahasında tırmanan gerilimler piyasa dengeleri üzerinde belirleyici olmayı sürdürüyor. Mısır'ın Akdeniz sahilinde yer alan Dimyat Limanı'nda iki doğal gaz gemisini hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısı, Süveyş Kanalı rotası üzerinden yürütülen enerji nakillerine dair kaygıları artırdı.

BCA Research analistleri ise Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin zaman içerisinde etkisini yitirmesini beklediklerini, fakat jeopolitik kutuplaşma, küreselleşme süreçlerindeki yavaşlama ve ABD ekonomisindeki mali dengesizliklerin altına dönük güvenli liman talebini desteklemeye devam edeceğini değerlendirdi.