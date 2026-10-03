Altın yükselmek için neyi bekliyor?

Altın piyasasında bu hafta dikkat çeken bir fiyatlama yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ağustos ayı PCE enflasyonu aylık bazda yüzde 0,3 artarak yüzde 0,4'lük beklentinin altında kaldı.

ALTIN, ZAYIF VERİLERE RAĞMEN GERİLEDİ

Eylül ayında tarım dışı istihdam 90 bin kişilik beklentiye karşılık 29 bin kişi arttı. İşsizlik oranı yüzde 4,2'ye yükselirken, ortalama saatlik kazançların yıllık artışı da yüzde 3'e geriledi.

Veriler, Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayında faiz artıracağı yönündeki beklentiyi hafta başındaki yaklaşık yüzde 70 seviyesinden cuma günü yüzde 22'ye kadar düşürdü. Buna rağmen ons altın haftayı 4.140 dolardan tamamladı.

TAHVİL GETİRİLERİ 2002'DEN BU YANA ZİRVEDE

Altındaki düşüşte Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tahvil piyasasındaki hareketlilik öne çıktı. Uzun vadeli tahvil getirileri, zayıf ekonomik verilere ve Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışı beklentisinin gerilemesine rağmen yüksek seviyelerini korudu. 10 yıllık Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tahvil getirisi haftayı yüzde 5,28'den tamamlarken, hafta içinde yüzde 5,34'ü gördü. Böylece 2002'den bu yana en yüksek seviyelerine çıktı.

Faiz getirisi bulunmayan altın, yüksek tahvil getirileri karşısında baskı altında kaldı. Öte yandan Bank of America (BofA), Ortadoğu'daki çatışmalar ve yüksek enerji fiyatlarının ons altını 2026'nın son çeyreğinde 3.750 dolara kadar çekebileceği uyarısında bulundu. HSBC de 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminini 4.560 dolardan 4.490 dolara indirdi.

KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

TGRT'de yer alan habere göre analistler ons altında 4.200-4.230 dolar bandını kısa vadeli direnç, 4.110-4.000 dolar aralığını ise ilk destek bölgesi olarak gösteriyor.

Altının son düşüşten kurtulabilmesi için 4.200-4.230 dolar bandının aşılması gerektiği belirtiliyor.

Altın yükselmek için onsta 4 bin 230 destek noktasını aşmayı bekliyor.

Haftayı 6.541,91 lira alış ve 6.542,72 lira satış seviyesinden tamamlayan gram altının yanı sıra çeyrek altın 10.661-10.768 lira, yarım altın 21.321-21.530 lira, tam altın 42.400,39-43.268,02 lira, 22 ayar bilezik ise 5.943,82-6.039,89 lira aralığında işlem gördü.