Altın yükselir mi? Dünyanın dev bankaları devrede, talep rekor kırdı

Dünya Altın Konseyi'nin açıkladığı son rapor, küresel servet dağılımındaki uçurumu bir kez daha belgeledi. Merkez bankaları kasalarını güvene almak için altın alımlarını hızlandırarak küresel talebi 380 milyar dolarlık tarihi bir rekora taşıdı.

Dünya Altın Konseyi (WGC), tezgâh üstü (OTC) işlemleri de kapsayan toplam küresel altın talebinin yılın ikinci çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla bir değişiklik göstermeyerek 1.269 ton seviyesinde gerçekleştiğini duyurdu.

Açıklanan bu rakamlarla birlikte, yılın ilk altı aylık bölümündeki toplam altın talebi yıllık bazda yüzde 2 oranında bir artışla 2.522 tona çıkarken; talebin parasal büyüklüğü 380 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek rekorunu kırdı.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI HIZ KAZANDI

Küresel ekonomideki belirsizliklere karşı önlem alan merkez bankalarının altın alımları, ikinci çeyrekte 289 tona tırmandı. WGC raporunda, ilk çeyrek verilerinde yapılan aşağı yönlü revizyon sonrasında gözlemlenen yavaşlamanın, yerini tekrar son dört yıldır süregelen yüksek alım seviyelerine bıraktığı ifade edildi.

MÜCEVHER TALEBİ PANDEMİDEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Rapordaki en çarpıcı tezatlık ise mücevher piyasasında yaşandı. Mücevher amaçlı altın talebi, fiyatlardaki rekor yükselişler ve genel enflasyon baskılarının halkın alım gücünü kısıtlamaya devam etmesi sebebiyle 278 tona kadar inerek pandemi döneminden bu yana görülen en düşük çeyreklik düzeye geriledi. Buna rağmen, fiyatların yüksekliği nedeniyle altın mücevher harcamalarının parasal karşılığı yıllık bazda yüzde 14 oranında artarak 40 milyar doları buldu.

ALTIN ETF’LERİNDE NET ÇIKIŞ YAŞANDI

WGC, yılın ikinci çeyreğinde altın ETF’lerinden 45 tonluk net bir çıkış gerçekleştiğini bildirdi. Söz konusu çıkışlarda; altın fiyatlarında yaşanan gerilemenin yanı sıra bilhassa Kuzey Amerika bölgesinde enflasyon ve faiz beklentilerinin yukarı yönlü güncellenmesi ile ABD dolarının güç kazanmasının etkili olduğu kaydedildi.

KÜLÇE VE ALTIN SİKKE TALEBİ YATAY SEYRETTİ

Yatırımcıların külçe ve altın sikke talebi ise ikinci çeyrekte yıllık bazda 307 ton seviyesinde kalarak yatay bir seyir izledi.

WGC yetkilileri, bu durumu, son iki çeyrekte kaydedilen olağanüstü güçlü talebin ardından piyasanın daha normal alım seviyelerine geri dönüşü olarak yorumladı.

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE ALTIN TALEBİNİ DESTEKLEDİ

Altının teknoloji endüstrisindeki kullanımı da raporda yer buldu. Tüketici elektroniği alanındaki zayıflığın yapay zeka kaynaklı yeni ihtiyaçlarla dengelenmesi sonucunda, teknoloji sektöründeki altın talebi ikinci çeyrekte hafif bir artış göstererek 80 ton olarak hesaplandı.

YÜKSEK TALEP FİYATLARI ETKİLER Mİ?

Bu rekor talep sonrası akıllara altın fiyatları yükselir mi sorusunu getirdi. Uzun zamandır düşüş trendine olan altın, yüksek talepten etkilenebilir ancak küresel gelişmeler, özellikle Ortadoğu'daki savaş riskleri tırmandırmaya devam ediyor. Uzmanlar ve bankalar ise kısa vadede olmasa bile uzun vadede altın için yükseliş beklentilerini koruyor.