Altın yönünü yukarı çevirdi: Fed endişesini atlatan piyasalarda NATO gerginliği!

ABD istihdam verilerinin geçtiğimiz hafta beklentilerin altında kalması, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılması öngörülen faiz artırımlarına dair tahminleri zayıflattı. Bu gelişmenin etkisiyle altın fiyatları, pazartesi günü son iki haftanın en yüksek seviyesine yakın bir noktada yatay seyir izledi.

Spot altın, ons başına 4.174,66 dolar seviyesinde yatay işlem görürken gün içinde 22 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD'de ağustos vadeli altın kontratları ise yüzde 1,5 değer kazanarak 4.186,70 dolara yükseldi.

"DOLAR YÜKSELİŞİN ÖNÜNDE ENGEL"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer piyasayı değerlendirdi.

Waterer, “Piyasaların faiz artırımı beklentilerini azaltması altına yeniden güç kazandırdı. Bu durum tahvil getirileri açısından destekleyici olsa da doların güçlü seyri altın fiyatlarındaki yükselişi sınırlamaya devam ediyor” dedi.

Dolar endeksi yüzde 0,1 yükseldi. Bu yükseliş, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha maliyetli hale getirdi.

ALTIN DÖRT HAFTALIK DÜŞÜŞE SON VERDİ

Altın, geçen hafta beklentilerin altında açıklanan ABD tarım dışı istihdam verilerinin, kalıcı enflasyon ve uzun süre yüksek faiz endişelerini azaltmasının etkisiyle yüzde 2'nin üzerinde yükseldi ve dört haftalık düşüş serisini sonlandırdı.

ZAYIFLAYAN İSTİHDAM VERİLERİ FED BEKLENTİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Perşembe günü açıklanan veriler, ABD'de istihdam artışının haziran ayında belirgin şekilde yavaşladığını ve önceki iki aya ilişkin istihdam verilerinin aşağı yönlü revize edildiğini ortaya koydu. İş gücü piyasasında soğumaya işaret eden bu gelişmeler, finansal piyasalarda Fed'in kısa vadede faiz artıracağına yönelik beklentilerin zayıflamasına neden oldu.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in eylül ayında faiz artırma ihtimalini yaklaşık yüzde 55 olarak fiyatlıyor. İstihdam verileri açıklanmadan önce bu olasılık yüzde 60'ın üzerinde bulunuyordu.

FED'İN EYLÜL FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Faiz oranlarına ilişkin beklentilerin gerilemesi ise faiz getirisi sunmayan altın açısından destekleyici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yatırımcılar, Fed'in para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucu edinmek için çarşamba günü açıklanacak 16-17 Haziran tarihli toplantı tutanaklarını yakından takip edecek.

GÖZLER NATO ZİRVESİNDE

Finansal piyasaların odağı 7-8 Temmuz’da düzenlenecek NATO Zirvesi’ne kaymasına rağmen analistler, iç siyasetin ve 9 Temmuz’a ilişkin risklerin asıl gündem olacağını, bu durumun Borsa İstanbul’u baskılayacağını düşünüyor. Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, geçen hafta savunma sanayi hisselerinde yükseliş göründüğünü hatırlatarak “NATO Zirvesi’nden ekstra iyi haber gelmeyeceği yönünde söylentiler var. O yüzden dikkatli olunmalı, yatırımcılar terste kalabilir” uyarısını yaptı.

'İÇ SİYASET BASKISI BORSA ÜZERİNDE DEMOKLES’İN KILICI'

Bank of America’nın (BofA), son 2 haftada borsada 40 milyar liralık satış yaptığını belirten Eryılmaz, “Piyasa, ‘Zirve haftası BofA niye satıyor’ sorusunu soruyor. Bir görüşe göre satışların nedeni 9 Temmuz’daki (İBB Başkanı Ekrem) İmamoğlu’nun davaları olması ve temmuz ayının iç siyasette hareketli geçeceğine yönelik değerlendirmeler” ifadesini kullandı.

Eryılmaz, siyasi gündemin yanı sıra küresel çapta borsaları değerlendiren en önemli endeks olan MSCI’nin Türkiye’ye yaptığı uyarıların Borsa İstanbul’un üzerinde “Demokles’in Kılıcı” gibi sallanmaya devam ettiğini sözlerine ekledi. Eryılmaz’ın borsanın şu anda ‘testere’ piyasasında olduğunu ve yön aradığını belirtti.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM NE?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş, gün içinde 23 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0,6 düşüşle 62,03 dolara geriledi. Platin yüzde 0,1 kayıpla 1.636,60 dolara, paladyum ise yüzde 0,2 düşüşle 1.271,75 dolara indi.