Altın ve gümüşte dengeler değişiyor: Biri diğerinden daha değerli oldu

Financial Express’te yayımlanan son verilere göre, altının ons fiyatı (yani yaklaşık 31.1 gramlık uluslararası ağırlık birimi) 4.400 dolar, gümüşün ons fiyatı ise 66 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bu rakamlar, altın ile gümüş arasındaki fiyat oranını 66 seviyesine getiriyor. Uzmanlar uzun vadede 60 ile 70 arasındaki bandın normal bir sınır olduğunu belirtirken, son altı ayda gümüşün altına kıyasla daha fazla değer kaybettiği görülüyor.

ALTIN-GÜMÜŞ ORANI NE ANLAMA GELİYOR?

Bu oran, bir birim altın almak için kaç birim gümüş vermeniz gerektiğini gösteren basit bir hesaplama aracıdır. Oranın 66 olması, bir ons altın almak için 66 ons gümüş gerektiği anlamına gelir. Oran yükselirse altın gümüşe göre pahalılaşıyor demektir; düşerse aradaki fiyat farkı kapanıyor demektir.

100 SEVİYESİ KRİTİK BİR UYARI MI?

Analizde en çok dikkat çeken detaylardan biri 100 rakamı. Eğer bu oran 100'e çıkarsa, bir ons altın almak için 100 ons gümüş vermek gerekecek.

Bu durum iki farklı senaryoyla gerçekleşebilir: Ya altın 6.600 dolara fırlayacak ve gümüş 66 dolarda kalacak, ya da altın 4.400 dolarda sabit kalırken gümüş 44 dolara gerileyecek. Tarihsel verilere bakıldığında, oran 100 seviyesine yaklaştığında önce altının fiyatı artıyor, ardından gümüş bu artışı takip ediyor.

GEÇMİŞTEKİ DALGALANMALAR VE PİYASA HAREKETLERİ

Mayıs 2025'te altın fiyatlarındaki ani sıçrama bu oranı 100'ün üzerine çıkarmıştı. Ancak Ocak 2026'ya gelindiğinde gümüşün daha güçlü bir performans göstermesiyle oran 49'a kadar geriledi. DSP Mutual Fund tarafından yapılan araştırma da değerli metaller yükseldiğinde gümüşün genellikle altından daha hızlı kazandırdığını ortaya koyuyor.

KÜRESEL BELİRSİZLİKLER VE MERKEZ BANKALARININ HAMLELERİ

Altın ve gümüş fiyatlarını yukarı çeken temel etkenler arasında zayıflayan Amerikan doları, geçim sıkıntısı ve enflasyonun birleştiği stagflasyon endişeleri, devletlerin borçlanarak para basması ve dünyadaki savaş/gerginlik riskleri yer alıyor.

Özellikle merkez bankalarının 2022'den bu yana aralıksız sürdürdüğü altın alımları piyasayı destekliyor. Önümüzdeki günlerde Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) alacağı faiz kararları, doların yönü ve küresel siyasi gelişmeler bu iki değerli metalin kaderini belirleyecek.